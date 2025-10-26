Compromís pide a Carrasco un minuto de silencio el 29-0 en Castelló por las víctimas de la dana

Compromís per Castelló ha pedido a la alcaldesa Begoña Carrasco que el próximo 29 de octubre convoque un minuto de silencio oficial para recordar a las víctimas y a las personas damnificadas por la dana de 2024, una tragedia que dejó 229 víctimas mortales y arrasó pueblos enteros de las comarcas valencianas. Representantes de la formación participaron este 25 de octubre en la manifestación de València, donde miles de personas exigieron responsabilidades políticas por la gestión de la catástrofe y la falta de previsión por parte de la Generalitat.

La coalición ha instado también a la alcaldesa a rectificar las palabras de apoyo que dedicó a la consellera Salomé Pradas, recordando que la última vez que habló de ella en el pleno municipal fue para elogiarla y afirmar que Castelló “debía sentirse orgullosa” de su número dos.

Desde Compromís consideran que Carrasco debería retirar esas palabras y dar la cara ante la ciudadanía, porque “no puede ser que defienda a una persona que ha demostrado tanta negligencia y que incluso ha mentido a la justicia”.

“Lo que le pedimos a la señora Carrasco es que deje de anteponer el carné del Partido Popular y que sea la voz del sentir mayoritario de Castelló. No puede ser que defienda a la señora Salomé Pradas y a Carlos Mazón, cuando es evidente que su negligencia costó tantas vidas”, ha afirmado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia.