Vox Castellón insta a Sánchez y Mazón a bajar impuestos para mitigar la crisis habitacional

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una Declaración Institucional para instar tanto al Gobierno de España como al Consell de la Generalitat valenciana a adoptar medidas urgentes de reducción fiscal y simplificación administrativa para hacer frente a la grave emergencia habitacional que atraviesan miles de familias castellonenses.

La propuesta busca aliviar la presión económica que soportan los ciudadanos para acceder a una vivienda, facilitando la promoción, adquisición o alquiler en un contexto de precios disparados y cargas tributarias excesivas, según explican en un comunicado

El portavoz del grupo municipal de la formación ultraderechista, Antonio Ortolá, ha subrayado que “el derecho a una vivienda digna y adecuada, reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española, está hoy seriamente comprometido por el encarecimiento de los precios, la escasez de oferta y la multiplicación de impuestos y trabas burocráticas que dificultan el acceso a un hogar propio”. Según ha indicado, las políticas intervencionistas del Gobierno central “han provocado un grave desequilibrio entre oferta y demanda, generando inseguridad jurídica, desincentivando la inversión privada y reduciendo la vivienda disponible en el mercado libre”.

La situación

Ortolá ha recalcado que “en lugar de fomentar la libertad económica y la propiedad privada, el Ejecutivo socialista ha optado por restringir derechos fundamentales de los propietarios, trasladando el problema a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos”.

En la Comunitat, esta situación se agrava: el precio medio del alquiler se sitúa en 12,4 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual cercano al 10 %, mientras que en Castellón de la Plana alcanza los 8,7 euros/m², tras un aumento superior al 7 %. Para Ortolá, “cada vez más castellonenses destinan más del 35 % de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca, lo que impide formar familias, tener hijos o acceder a una vivienda adaptada a sus necesidades”.

Asimismo, ha recordado que entre un 22% y un 32% del precio final de una vivienda corresponde a impuestos, tasas y costes administrativos, un peso fiscal que encarece artificialmente el acceso a la propiedad y reduce la capacidad adquisitiva de las familias. “España necesita un marco normativo estable, menos impuestos y más libertad para construir, rehabilitar y alquilar, sin que el Estado interfiera en la libre disposición de la propiedad privada”, ha señalado el portavoz de VOX.

Al Gobierno: Rebaja fiscal profunda

En su Declaración Institucional, Vox propone una batería de medidas concretas para aliviar la carga fiscal de las familias y reactivar el mercado de la vivienda. Entre ellas, reclama la modificación de la Ley del IVA para que la vivienda habitual sea considerada un bien esencial y tribute con el tipo superreducido, presionando además a la Comisión Europea para que los Estados miembros puedan aplicar un tipo inferior al 5 % o incluso eximir de este impuesto la compra de vivienda habitual.

La formación también propone modificar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y suprimir "de inmediato" el Impuesto sobre el Patrimonio, al considerar que constituye una “confiscación injusta, duplicada y desproporcionada del ahorro de los españoles”, además de extender a todo el territorio nacional la deducción por gastos de alquiler en el IRPF y aumentar los supuestos de bonificación del IBI, especialmente en familias donde uno de los cónyuges se dedica al cuidado de los hijos.

“El Gobierno de Sánchez debe dejar de castigar a quienes trabajan, ahorran y desean formar una familia. La vivienda no puede seguir siendo un lujo reservado a unos pocos, sino un derecho real y accesible para todos los españoles”, ha declarado Ortolá, subrayando que “solo con una rebaja fiscal profunda y con seguridad jurídica podremos recuperar el equilibrio del mercado y garantizar la estabilidad de las familias”.

Al Consell, más deducciones en vivienda y apoyo a la propiedad

El Grupo Municipal también insta al Consell de la Generalitat a establecer deducciones autonómicas por compra, alquiler o rehabilitación de vivienda habitual en el tramo autonómico del IRPF, simplificando los requisitos y ajustando los límites de renta a la realidad socioeconómica de las familias valencianas. Según Ortolá, “el Consell debe priorizar el acceso a la propiedad de los jóvenes, las familias numerosas y las personas con discapacidad, que hoy enfrentan las mayores dificultades para emanciparse o adaptar sus hogares a sus necesidades”.

El portavoz ha recordado que el actual acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en la Comunitat “ya ha supuesto un cambio de rumbo importante en materia fiscal”, gracias a medidas como la bonificación del 99 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el aumento del mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio a 1 millón de euros y las bonificaciones autonómicas en la compra y rehabilitación de vivienda habitual. Estas políticas, ha añadido, “han supuesto un alivio económico real para miles de familias valencianas, favoreciendo el ahorro, la inversión y la continuidad de la propiedad familiar”.

Por último, el portavoz ha concluido que “las políticas intervencionistas y el exceso de regulación no han resuelto el problema de la vivienda, sino que lo han agravado”. Según ha manifestado, “Vox seguirá defendiendo en Castellón una política de vivienda basada en la libertad económica, la reducción de impuestos y el apoyo a la familia y a la propiedad privada, porque solo así se podrá garantizar el derecho real a una vivienda digna para todos los españoles”.