Vuelven los bonos comerciales a Castelló: las fechas y cómo comprarlos

Vuelven los bonos comerciales a la ciudad de Castelló que la ciudadanía podrá comprar por 10, 25, 50 y 100 euros y que tendrán un valor del doble de esta cantidad. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presentado este lunes esta iniciativa junto al concejal de Comercio, Alberto Vidal, y el vicepresidente de Confecomerç, Mauro Gómez. También han asistido las representantes de Comerços del Raval y de la Asociación de Comerciantes del Centro. En este proyecto también participa la Asociación de Comerciantes del Grau.

La primera edila ha destacado que la campaña Abonem Castelló "ha suscitado una gran aceptación para ayudar a los comercios". "El comercio tradicional es dinámico y siempre vamos a estar al lado de los comercios porque son momentos difíciles", ha dicho Carrasco, quien ha recordado las campañas de dinamización que se llevan a cabo. En concreto, Abonem Castelló es una campaña conjunta entre el Ayuntamiento de Castelló y los comercios y en esta ocasión el consistorio destinará la cifra "histórica" de 800.000 euros que supondrá "una inyección de 1,6 millones en el comercio de la ciudad".

Las representantes de los Comerços del Raval, los Comercios del Centro, la alcaldesa, el edil de Comercio, y el vicepresidente de Confecomerç. / Mediterráneo

Por su parte, Gómez ha destacado la importancia de esta iniciativa así como el esfuerzo del Ayuntamiento y de los comercios. "Esta campaña es para todo el comercio de la ciudad y tiene tres objetivos que son la dinamización del comercio, la fidelización de los clientes y el fortalecimiento del tejido económico local de Castellón". El representande de Confecomerç ha reconocido que el sector no atrviesa "por el mejor momento y el comerciante tiene que adaptarse a los cambios de los consumidores porque han variado la tecnología, los gustos o las formas de comprar". "Es fudnamental la labora de la administración para ayudar a los comercios, como son el Ayuntamiento, la Ganeralitat valenciana y la Cámara de Comercio", ha afirmado.

La alcaldesa ha presentado este lunes la iniciativa junto a Vidal y Gómez. / Mediterráneo

Finalmente, el concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha explicado que este año, esta campaña tan "exitosa", llega con novedades. En primer lugar el incremento hasta los 800.000 euros (propuesta apoyada por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castelló) "porque Castellón está más vivo que nunca" y, en segundo lugar, los dos plazos para poder comprar los bonos. Así, el 3 de noviembre, los interesados en comprar un bono deberán entrar en bonoscastellodelaplana.es. Las personas que viven en Castelló deberán aportar el DNI para adquirir uno por persona y lo podrán hacer en dos horarios. Uno a partir de las 10.00 horas donde se pondrán a la venta bonos por valor de 400.000 euros y otro horario a partir de las 16.00 horas del 3 de noviembre donde se podrán adquirir los otros 400.000 euros. El plazo para poder gastar los bonos que se han comprado será del 3 al 24 de noviembre, consensuado con los comerciantes.

Con respecto a los comerciantes, estos ya se pueden inscribir en la web de Comercio para poder participar en la campaña.

El año pasado, participaron un total de 290 estabecimientos en esta campaña de bonos comerciales y los sectores con más éxito, la moda y los electrodomésticos.

Vidal remarcó que el consistorio ya cuenta con un censo de locales vacíos que en su día se querían resurgir "pero ahora hay otras prioridades para el comercio vivo como son las ayudas, la digitializacón o la dinamización".