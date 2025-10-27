Castelló será la capital nacional de la hostelería: estos son los actos preparados

Pocas actividades están más ligadas al estilo de vida mediterráneo que la hostelería, algo que se percibe en Castelló, donde el clima permite disfrutar al aire libre prácticamente todo el año. Este espíritu se verá reflejado el próximo 4 de noviembre, cuando la ciudad se convierta en la capital española de la hostelería con la entrega de los XIX Premios Nacionales del sector, que reunirán a destacadas figuras y empresas de toda España.

Una gala con impacto nacional

El acto central será la gala de entrega de premios, que se celebrará en el Teatro Principal. La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, presentó la cita junto al presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, y el vicepresidente de Ashotur, Luis Martí, destacando la relevancia del acontecimiento y su impacto en la proyección turística y gastronómica de la ciudad.

Miralles señaló que la elección de Castellón "es el resultado de un trabajo constante y de una apuesta decidida por consolidar a nuestra ciudad como un destino turístico y gastronómico de primer nivel". La edil subrayó que este logro “refleja la eficacia del modelo de colaboración público-privada que define nuestra política turística”.

Estrategia turística y colaboración

La concejala recordó que la designación se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo de Castellón, elaborado junto a la Universitat Jaume I, que marca la hoja de ruta para los próximos años. “Queremos que todas las instituciones, asociaciones y empresas del sector rememos en la misma dirección. Cada acción y cada evento deben contribuir a reforzar la marca Castellón y a proyectar al exterior todo lo que somos capaces de ofrecer”, añadió.

La XIX edición de los premios reunirá en Castellón a cocineros, restauradores, empresarios, productores, periodistas y profesionales que convertirán la ciudad en un punto de encuentro imprescindible para la hostelería española.

Gastronomía como motor turístico

Miralles puso en valor la gastronomía castellonense como eje prioritario de la estrategia turística municipal, destacando que “genera identidad, cultura y empleo”. Recordó las iniciativas impulsadas por el Patronato de Turismo, como el Mes del Arroz, las Jornadas GastroGrao, el Concurso de Arroz a Banda, la Ruta de la Tapa o la Ruta del Carajillo, que han posicionado a Castellón en el mapa culinario nacional e internacional.

La concejala agradeció a Ashotur su “compromiso, lealtad y entusiasmo”, así como a Hostelería de España por “su confianza en Castellón para acoger la XIX edición de unos premios que reconocen la excelencia, la innovación y la profesionalidad de un sector fundamental para nuestro país”.

Reconocimiento al talento y la excelencia

El presidente de Hostelería de España destacó que “Castellón se ha consolidado como un referente gastronómico y turístico de primer nivel, y acoger los Premios Nacionales refuerza su proyección nacional e internacional”. Por su parte, el vicepresidente de Ashotur señaló que “este evento demuestra el trabajo conjunto entre instituciones y sector privado para fortalecer la hostelería local y proyectar la ciudad como un destino de primer nivel”.

Los Premios Nacionales de Hostelería reconocen cada año la excelencia, la innovación y el compromiso social de profesionales, empresas e instituciones. En esta XIX edición se establecen 18 categorías, con galardonados como José Cobos Mena, Grupo Vaquer, Restaurante Santa Ana, Nectari Restaurante, Gourmet Catering & Eventos, Grupo El Pòsit, Pedro Sánchez “Pedrito”, Maikel Rodríguez Cortina o Guía Repsol, entre otros.

Premio a la formación castellonense

Destaca especialmente el reconocimiento al CIPFP Costa de Azahar, que recibirá el Premio a la Labor Formativa por sus más de cinco décadas formando a generaciones de profesionales de la hostelería, la restauración y el turismo. Un galardón que refuerza el vínculo de esta edición con la ciudad anfitriona y pone en valor el talento y la calidad de la enseñanza hostelera castellonense.