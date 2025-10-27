Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís pide que se repare una céntrica plaza de Castelló

La coalición afirma que las únicas medidas de mejora son "parches"

Renovación de los antiguos juzgados de plaza Borrull de Castelló.

Renovación de los antiguos juzgados de plaza Borrull de Castelló. / GABRIEL UTIEL

Ramón Pérez

Castelló

Compromís ha vuelto a exigir al gobierno del Ayuntamiento de Castelló la reparación integral de la plaza Borrull, dado su "estado lamentable, con baldosas rotas, baches, suciedad y una zona de juegos infantiles muy deteriorada". La coalición recuerda que ha trasladado esta situación en varias ocasiones, pero el consistorio "se limita a hacer parches sin una solución definitiva".

Estado de parte el pavimento de la plaza.

Estado de parte el pavimento de la plaza. / Mediterráneo

El concejal de Compromís, Pau Sancho, explica que la plaza "debería estar en condiciones, como corresponde a un espacio céntrico y muy transitado de la ciudad, y no en este estado de abandono que pone en riesgo la seguridad y da una imagen de dejadez".

Desde la coalición señalan, además, que la degradación del entorno contrasta con la imagen del nuevo edificio de Borrull, aún pendiente de apertura.

