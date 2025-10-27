Compromís pide que se repare una céntrica plaza de Castelló

Compromís ha vuelto a exigir al gobierno del Ayuntamiento de Castelló la reparación integral de la plaza Borrull, dado su "estado lamentable, con baldosas rotas, baches, suciedad y una zona de juegos infantiles muy deteriorada". La coalición recuerda que ha trasladado esta situación en varias ocasiones, pero el consistorio "se limita a hacer parches sin una solución definitiva".

Estado de parte el pavimento de la plaza. / Mediterráneo

El concejal de Compromís, Pau Sancho, explica que la plaza "debería estar en condiciones, como corresponde a un espacio céntrico y muy transitado de la ciudad, y no en este estado de abandono que pone en riesgo la seguridad y da una imagen de dejadez".

Desde la coalición señalan, además, que la degradación del entorno contrasta con la imagen del nuevo edificio de Borrull, aún pendiente de apertura.