Compromís pide que se repare una céntrica plaza de Castelló
La coalición afirma que las únicas medidas de mejora son "parches"
Compromís ha vuelto a exigir al gobierno del Ayuntamiento de Castelló la reparación integral de la plaza Borrull, dado su "estado lamentable, con baldosas rotas, baches, suciedad y una zona de juegos infantiles muy deteriorada". La coalición recuerda que ha trasladado esta situación en varias ocasiones, pero el consistorio "se limita a hacer parches sin una solución definitiva".
El concejal de Compromís, Pau Sancho, explica que la plaza "debería estar en condiciones, como corresponde a un espacio céntrico y muy transitado de la ciudad, y no en este estado de abandono que pone en riesgo la seguridad y da una imagen de dejadez".
Desde la coalición señalan, además, que la degradación del entorno contrasta con la imagen del nuevo edificio de Borrull, aún pendiente de apertura.
