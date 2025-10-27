Un pleno de octubre variado en Castelló: 775 aniversario, ordenanza de Movilidad, comercio y...¿Palestina?

El pleno de este mes del Ayuntamiento de Castelló que se celebrará el jueves día 30 será de lo más variado. A otra modificación de crédito se sumará la aprobación de la ordenanza de Movilidad que contempla las normas de utilización del patinete eléctrico en cuanto entre en vigor, en diciembre, tal y como adelantó este diario la semana pasada.

Además, el Ayuntamiento de Castelló, finalmente, no enviará finalmente dinero a Palestina procedente de la modificación de crédito que aprobará el pleno «porque es un lugar especialmente delicado, y donde no hay un 100% de seguridad sobre el destino final de ese dinero», según dijo ayer el portavoz adjunto de Vox, Alberto Vidal. Este ha sido el motivo por el que los ediles de la formación de Abascal en Castelló hayan retirado la enmienda que habían presentado contra esta decisión y para que este dinero se invirtiera en el Grau.

Por otra parte, la corporación dará luz verde de forma unánime a dos mociones. La primera será para la elaboración de las bases de la subvenciones de los bonos comerciales del año que viene y, la segunda, buscará la participación de grupos políticos, entidades, la UJI y la Junta de Festes para la conmemoración del 775 aniversario de la ciudad. También se realizará una publicación especial de carácter cultural sobre la historia de la época.

Caerán las propuestas de Compromís sobre el freno al aumento del precio del alquiler, el IES Crèmor y la violencia machista y la del PSOE sobre el cambio de nombre de la plaza país Valencià.