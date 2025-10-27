El PSOE dice que Carrasco se niega a convocar 5 minutos de silencio en recuerdo de las víctimas de la dana: "Protege a Mazón"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “ha vuelto a mostrar su complicidad con Carlos Mazón” al negarse a convocar, como había solicitado el grupo municipal socialista, cinco minutos de silencio, el miércoles 29 de octubre a las 20.11 horas, en memoria de las víctimas de la dana de València del pasado año, según ha denunciado este lunes la portavoz socialista, Patricia Puerta.

"El aniversario de la tragedia era el momento adecuado para que el ayuntamiento, como la casa que es de todas y todos los castellonenses, citase en la plaza Mayor a toda la ciudadanía para que se uniese en recuerdo de las personas fallecidas hace un año y en solidaridad con todas y todos los afectados”, ha dicho la edila.

Frente a ello, “de nuevo la señora Carrasco nos ha vuelto a mostrar que se pone de perfil, porque se ha negado a hacer suya nuestra propuesta, que era sin duda la de todos los vecinos y vecinas de la ciudad”. La alcaldesa “ha optado por utilizar la celebración ya programada, el jueves 30 de octubre, del pleno ordinario para guardar un minuto de silencio antes de empezar la sesión, ocultándolo en el salón de plenario y pasando rápido lo que para ella parece ser un mero trámite”.

Para Patricia Puerta ,“Begoña Carrasco, y ya son muchas veces en estos 12 meses, ha dejado claro que frente a la decencia de homenajear a las víctimas y de exigir que se depuren responsabilidades, elige ser fiel a una siglas políticas y a un president que, si tuviese un mínimo de dignidad, habría dimitido hace meses”.