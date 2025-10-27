El PSPV de Castelló acusa al gobierno municipal de "abandonar" a los vecinos del Camí la Ratlla

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló denuncia que los vecinos del Camí la Ratlla se sienten víctimas "de meses de abandono y desinterés" por parte del gobierno municipal. Aseguran que así lo han transmitido los residentes de la zona, "que ven a diario la acumulación de basura en la acequia, el enorme peligro en caso de lluvias intensas y, en la actualidad, la plaga de mosquitos que les afecta".

La concejala socialista Anunciación Láinez ha recordado que "ya denunciamos el estado de la acequia el pasado mes de agosto, con una imagen de abandono absoluto, con el cauce lleno de basura y maleza y el taponamiento de algunas de sus canalizaciones". Desde el PSPV, "trasladamos esta situación al equipo de gobierno, pero se limitaron a decir que no era responsabilidad suya y que quien tenía que actuar era el Coto Arrocero".

Reclaman responsabilidad al gobierno municipal

La edila socialista ha lamentado que "el único paso dado por el gobierno de Begoña Carrasco sea quitarse todo tipo de responsabilidad, cuando lo que tenía que hacer desde el primer minuto era interesarse por la situación y, en su caso, trasladar al Coto Arrocero el estado de la acequia, sobre todo cuando existe un convenio con esta entidad por el que se aportan 175.000 euros".

Detalle del estado de la acequia. / Mediterráneo

Solicitud de información en comisión

Por este motivo, desde el grupo municipal socialista se ha realizado un nuevo ruego en el seno de las comisiones municipales de este lunes, "donde hemos solicitado copia del escrito que, supuestamente, se trasladó al Coto Arrocero para la limpieza de la acequia del Camí la Ratlla y que, según la respuesta del equipo de gobierno en la comisión del pasado 6 de octubre, se había ejecutado".