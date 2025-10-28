David Gómez Agut asume la presidencia de la gaiata 16 "con ilusión y ganas de trabajar"

David Gómez Agust es, desde este lunes, el nuevo presidente de la gaiata 16 Rafalafena, al ser elegido en votación y después de que la Gestora de Gaiatas haya abierto un expediente y creado una comisión que investiga las cuentas del anterior periodo y con otros responsables. Tras detectar presuntas irregularidades, la Gestora se hizo cargo de la gaiata y se convocaron las elecciones.

El hasta ayer vicepresidente de la gaiata 10, optó al cargo con un grupo de 47 personas que forman parte de la comisión y que está abierta a todas las personas que quieran formar parte de ella. "Pese a que no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar a nivel económico, asuminos con ilusión y ganas de trabajar este proyecto", ha afirmado este martes Gómez Agut en declaraciones al periódico Mediterráneo.

David Gómez Agut. / Mediterráneo

En la actualidad, el sector cuenta con una madrina infantil y confían en que antes de final de año contarán con una madrina mayor. En el caso de que este último cargo quede vacante, serán las damas de sector las que tengan representación en los direrentes actos. Además, quieren hacer una gaiata mayor e infantil, un llibret y su presentación será el 7 de febrero.

David Gómez Agut asume la presidencia de la gaiata 16 Rafalafena con "ilusión y ganas de trabajar" / Gabriel Utiel

"Uno de los principales objetivos es auditar las cuentas debido al expediente que ha abierto la Gestora, por lo que trataremos de solucionarlo lo antes posible para poder optar a la subvención municipal", ha explicado David Gómez.

"Vamos a trabajar por las fiestas de Castellón con compromiso y responsabilidad", ha finalizado David Gómez.