Todos los Santos en Castelló: las mejoras que se han emprendido en los cementerios municipales

El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, y el concejal de Patrimonio, Vicent Sales, han recepcionado las obras de reparación de viales del cuadro Santa María Fase II en el cementerio de San José de Castelló, que han contado con una inversión de 155.709 euros. De esta manera, el gobierno municipal supera los 230.000 euros invertidos en mejoras de accesibilidad de este camposanto en apenas dos años.

Cabe recordar que el año pasado se llevaron a cabo las obras de reparación de los viales del cuadro San Antonio y la primera fase del cuadro de Santa María, con una cuantía de 74.378 euros.

Mejoras y acondicionamiento

"A las puertas de la celebración de Todos los Santos, jornada de gran afluencia de vecinos en los cementerios municipales, culminamos una actuación que ha consistido en el asfaltado de viales y la incorporación de hasta cinco bancos nuevos. Además, desde esta semana y con motivo de la festividad del 1 de noviembre, los dos cementerios de Castelló permanecen abiertos de 9:00 a 18:00 horas, en horario ininterrumpido para facilitar las visitas escalonadas", ha explicado el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo.

Operativa especial

Durante los días previos al 1 de noviembre se intensifica la limpieza y el mantenimiento del recinto, incrementándose los turnos de limpieza en las instalaciones (baños, capilla, accesos). Estas actuaciones han consistido en el saneamiento y pintado de toda la fachada principal del cementerio San José, y este año, además, se ha restaurado el acceso principal al camposanto, incluyendo la puerta de hierro ornamental.

Se han construido 70 nuevas unidades de columbarios en el cuadro San Pancracio del cementerio, destinadas a la colocación de urnas de cenizas. Como cada año, se ha procedido al pintado de los bancos de obra distribuidos por todo el recinto. También se contempla la colocación de jardineras para la decoración floral con motivo de la festividad de Todos los Santos y los días previos.

Mantenimiento en el Nuevo Cementerio

En lo que respecta a las instalaciones del Nuevo Cementerio del camino La Enramada, el esfuerzo se centra en el mantenimiento de jardines, poda de arbustos y limpieza. Este año se ha pintado todo el muro perimetral y el edificio central de oficinas, así como los edificios de baños exteriores. En el propio edificio principal se ha renovado la decoración de la recepción y de las salas velatorio.

Servicio especial de autobuses y control de tráfico

El consistorio habilita una línea especial de autobús urbano que une el parque Ribalta (La Farola) con el Cementerio San José y el Nuevo Cementerio.

En el entorno del Cementerio San José se han habilitado cuatro zonas de aparcamiento: una junto a la UJI, otras dos en los viales contiguos al cementerio y una cuarta junto a Viveros Molina. En los accesos de ambos cementerios se establecerán plazas reservadas para personas con discapacidad. Agentes de la Policía Local y AMUS regularán el tráfico en los alrededores. El dispositivo policial comenzará el lunes 27 de octubre para controlar el tráfico y los accesos.

Actos del Día de Todos los Santos

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, a las 11:00 horas, el Obispado de la Diócesis Segorbe-Castellón oficiará una misa de difuntos en el Cementerio San José, y al finalizar, a las 12:00 horas, se realizará la tradicional ofrenda de difuntos en la cruz central por parte de la corporación municipal.

Acto seguido, a partir de las 12:30 horas, y una vez finalizados los actos religiosos, se celebrarán los homenajes particulares de asociaciones y agrupaciones a los difuntos en el Cuadro Civil del camposanto de San José.