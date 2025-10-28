Vecinos de la avenida Vila-real ya no pueden más: "Defecan junto a nuestras casas"

Los vecinos de la avenida Vila-real que residen en las inmediaciones del centro de atención al drogodependiente han lanzado un nuevo grito desesperado de auxilio «porque las molestias generadas por estas personas que acuden al recinto no se han eliminado y la situación sigue siendo bastante problemática».

Otra imagen de heces humanas. / Mediterráneo

Heces en la zona. / Mediterráneo

Pese a la reunión que los vecinos afectaron mantuvieron hace unos meses con los ediles Vicent Sales (teniente de alcalde del distrito Oeste) y Antonio Ortolá (Seguridad Ciudadana), los residentes ya no aguantan más y vuelven a lanzar un SOS ante este «escándalo». «Los usuarios del centro siguen pernoctando en los garajes y defecan junto a los edificios donde vivimos, lo que conlleva olores y una situación insaluble», afirmaron vecinos afectados al periódico Mediterráneo. Pese a que estos castellonenses reconocieron que últimamente «han bajado las reyertas, sí que sigue habiendo gritos a partir de las 23.00 horas».

Un colchón junto a uno de los portales. / Mediterráneo

El Ayuntamiento de Castelló se comprometió, a raíz de la reunión con los vecinos, a incrementar la vigilancia policial. Sin embargo, la presencia de los agentes no ha logrado disuadir a los usuarios de este centro gestionado por la Fundación Salud y Comunidad que desarrollan su tarea en un chalet alquilado. Por su parte, el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, afirmó que la Policía Local «continuará pendiente de la zona y se volverá a solicitar al centro que mantenga vigilancia y atención en el área». Asimismo, recordó que se han retirado bancos y podado plantas de los jardines donde algunas personas del centro se quedaban a pernoctar, tal y como pidieron los vecinos al consistorio.