¿Qué tiene que ver Vox, varios empresarios, el presidente del Real Casino Antiguo y una cuchara de alpaca en Castelló?

¿Qué tienen en común un grupo de amigos que practicaban judo, varios empresarios de Castelló, una líder vecinal, cargos públicos de Vox, un festero, el presidente de Provida o el presidente del Real Casino Antiguo?

La Sociedad Gastronómica y Cultural la Cuchara de Alpaca une a 15 estos castellonenses que comparten inquietudes tradicionales, culturales y sociales en la capital de la Plana y que se reúne una vez al mes para departir con un invitado sobre la actualidad. Esta entidad, que une en su nombre lo gastronómico con lo tradicional ya que la alpaca era antaño un material muy común en los cubiertos, está formada por personas conocidas en la sociedad y la política castellonense.

Entrega al socio de honor, el Servicio de Oncología del Hospital Provincial. / Mediterráneo

Su presidente es Pedro Sancho, economista y asesor de Vox en el Ayuntamiento de Castelló. Este no es el único miembro del partido de Abascal que forma parte de la Cuchara de Alpaca. También están la presidenta de les Corts, Llanos Massó; Juan García, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Orpesa; y Carolina Vilar, edila de este partido en Moncofa. También cuenta con la participación de Juan Adsuara, presidente de Provida; Antonio Climent, docente; Juan Carlos Caballero; el policía local Roberto Traver; Santiago Giménez; la líder vecinal Vicky Amores; los empresarios Héctor Altava y Francisco Álvarez; el arquitecto técnico José Luis Caballero; el que fuera presidente de la Colla Bacalao, Javier Blasco y el actual presidente del Real Casino Antiguo, Francisco Jáuregui.

De izquierda a derecha, Héctor Altava, Pedro Sancho, Francisco Alvarez, Roberto Traver, Juan Adsuara y Santiago Giménez. / Mediterráneo

En sus actos oficiales --el último fue el nombramiento de socio de honor al Servicio de Oncología del Hospital Provincial--, los socios lucen un distintivo especial que consiste en una beca verde con el emblema de la Cuchara de Alpaca, el escudo de Castelló y la bandera de España.

«Es una asociación abierta a todos los castellonenses que quieren formar parte de la misma y también mixta», explicó el presidente de la misma, Pedro Sancho, en declaraciones al periódico Mediterráneo.