Vox presume de que Castelló retire una ayuda al pueblo palestino

Vox ha conseguido que los 65.000 euros que el Partido Popular tenía previsto enviar a una ONG de Palestina se queden finalmente en Castelló, garantizando así que ese dinero pueda destinarse a proyectos que mejoren la vida de los vecinos de la ciudad.

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el ayuntamiento de la capital de la Plana, Antonio Ortolá, ha explicado que "la modificación de crédito que se someterá a aprobación en el próximo pleno incluía una partida de 65.000 euros destinada a una ONG de Palestina. Desde Vox siempre hemos defendido que el dinero de los castellonenses debe quedarse aquí y no enviarse al extranjero. Por ese motivo presentamos una enmienda con el objetivo de que esos fondos se destinaran a actuaciones en beneficio de la ciudad, especialmente en el distrito marítimo del Grao".

Acuerdo con el Partido Popular

Ortolá ha señalado que "finalmente, el pasado jueves 23 de octubre alcanzamos un acuerdo con el Partido Popular, en el que se comprometieron a que ese dinero no se enviaría a Palestina. En consecuencia, y tras confirmar ese compromiso, decidimos retirar la enmienda. Lo importante es que los fondos no saldrán de Castellón y que podrán utilizarse para mejorar la vida de nuestros vecinos, generar oportunidades y dinamizar la economía local".

El portavoz ha querido dejar claro que "este acuerdo demuestra que desde Vox trabajamos con responsabilidad, desde el diálogo y con lealtad hacia nuestro socio de gobierno, siempre poniendo por delante los intereses de los castellonenses. Nuestra prioridad es conseguir resultados concretos que beneficien a la ciudad. En este caso, hemos logrado evitar que se envíen 65.000 euros fuera de nuestra ciudad y que ese dinero pueda quedarse donde realmente hace falta: aquí, en Castellón".

Prioridad local

En este sentido, Ortolá ha insistido en que "la solidaridad es un valor que fomentamos y que es necesaria, pero creemos que debe partir de la voluntad de los ciudadanos y no de las administraciones públicas. Los políticos no podemos jugar a ser solidarios con el dinero de todos los castellonenses. No tiene sentido que el Ayuntamiento de Castellón destine recursos a proyectos que se encuentran a miles de kilómetros, mientras hay barrios y zonas de la ciudad que necesitan inversión, apoyo y atención urgente".

El portavoz de Vox ha recordado que "en anteriores ejercicios ya logramos reducir partidas de cooperación al desarrollo para que esos fondos se quedaran en Castellón. Seguiremos trabajando en esa línea, porque nuestra obligación es defender los intereses de los vecinos que pagan sus impuestos y que confían en que su dinero se utilice para mejorar su ciudad, no para financiar causas internacionales".

Compromiso futuro

Por último, ha concluido afirmando que "Vox va a seguir trabajando con determinación para garantizar una gestión municipal eficaz, transparente y enfocada en lo importante: que cada euro del presupuesto se traduzca en mejoras reales para nuestra ciudad. Nuestro objetivo es asegurarnos de que el dinero de los castellonenses sirva para mejorar Castellón y no para financiar proyectos ajenos a nuestras competencias y a nuestras prioridades".