'Wanda', una heroína de cuatro patas en Castelló

Wanda es una preciosa perra de raza pastor alemán de línea de trabajo que ha sido una gran trabajadora a lo largo de una década al servicio de la Policía Local de Castelló. Ahora, ha llegado la hora de su jubilación tras un comportamiento ejemplar en el Cuerpo donde ha sido compañera inseparable del oficial Jaime Belaire, su instructor y en cuyo entorno familiar se crió desde pequeña, procedente de Salamanca.

La Unidad Canina, que despide con orgullo y emoción a una de sus integrantes más emblemáticas, echará de menos a Wanda, que llegó con apenas un año para formar parte de la Policía Local. Ya desde muy pequeña se integró perfectamente en el trabajo policial y ha sido un efectivo pilar en el devenir en la Unidad. Amable y tranquila en el trato con personas y otros animales, pero imparable en su trabajo de detección, Wanda ha acumulado más de 700 aprehensiones de sustancias estupefacientes, anuales, contribuyendo activamente a la recuperación de espacios públicos, y en numerosas detenciones por delitos contra la salud pública , colaborando también con otros Cuerpos y Fuerzas de seguridad . Su labor fue fundamental en el desarrollo de tareas preventivas, uno de los ejes principales de la Policía Local de Castelló y donde dejará un gran vacío.

El oficial Jaime Belaire, junto a 'Wanda'. / GABRIEL UTIEL

Pero su entrega fue mucho más allá del trabajo operativo. Wanda también se convirtió en una embajadora del cuerpo policial en el ámbito educativo y social, participando en talleres, visitas a colegios, centros de educación especial y residencias de mayores. Allí, mostró su faceta más tierna, trabajando como perra de asistencia y terapia, llevando alegría y acompañamiento a cientos de personas.

Su profesionalidad y capacidad le valieron el reconocimiento internacional al ser seleccionada entre una docena de perros a nivel nacional, para trabajar junto a la Policía Federal Belga, donde realizó intervenciones reales y fue considerada entre las mejores K9 de la semana de trabajo conjunto.

Además de su labor en la calle, Wanda ha sido parte activa en seminarios y cursos de formación por toda España, permitiendo también al oficial jaime Belaire desarrollarse como guía e instructor de perros de trabajo, convirtiendo esta relación profesional en una verdadera escuela de aprendizaje y crecimiento conjunto.

Otra imagen de 'Wanda' junto a Belaire, este martes. / Mediterráneo

Hoy, con casi diez años de edad, Wanda se enfrenta a una nueva etapa debido a una enfermedad degenerativa que padece y que ha precipitado su jubilación. Por este motivo, permanecerá en casa de su guía, junto a su familia y rodeada de los que la han cuidado desde un principio, con cariño.

No obstante, el legado de Wanda permanecerá en el Cuerpo castellonense porque dos de sus hijos también forman parte de la Unidad Canina. Morgan ya se dedica a estos trabajos desde hace tiempo y ahora lo hará Menta. Ambos serán dignos sucesores de su madre. Hasta siempre, Wanda!