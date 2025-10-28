Las zonas en las que el Ayuntamiento de Castelló prolonga los tratamientos de mosquitos

El Ayuntamiento de Castelló, a través del Patronat d’Esports, continúa con las actuaciones de control y prevención de la proliferación de mosquitos tras los últimos episodios de lluvia. Durante la jornada de este martes se ha intervenido en las instalaciones deportivas de Javier Marquina y Chencho, mientras que esta tarde está previsto actuar en el Sindical. En el resto de instalaciones deportivas municipales, los tratamientos se iniciarán a partir de este miércoles, dentro del calendario de actuaciones programadas. Cabe destacar la colaboración de la Diputación de Castellón que suma sus esfuerzos a los del Ayuntamiento para abordar la zona de la Marjalería, donde desde este lunes se está actuando, así como en otras zonas del litoral y urbanas.

Tratamiento contra los mosquitos. / Mediterráneo

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha explicado que “somos conscientes de las incomodidades que causan los mosquitos tras un periodo de lluvias y tratamos de poner todos los esfuerzos para que las personas que utilizan las instalaciones deportivas municipales no se vean afectadas. Hacemos todo lo que está en nuestra mano para garantizar el correcto desarrollo de las actividades deportivas”.

Hurtado ha señalado que las actuaciones en materia de control de mosquitos estaba prevista inicialmente para la semana pasada, pero que “las condiciones meteorológicas de viento y lluvia hacían ineficaces los tratamientos, por lo que se decidió posponer las tareas hasta esta semana, una vez han mejorado las condiciones climatológicas”.

Los trabajos se están llevando a cabo mediante fumigación con bruma, un método que permite una acción más rápida y posibilita que las instalaciones puedan utilizarse en aproximadamente cinco horas tras su aplicación. Desde el Ayuntamiento de Castellón se recuerda a los/as usuarios/as de estas instalaciones que los entrenamientos y actividades deportivas se mantienen con todas las garantías de seguridad y dentro de la normalidad.

Una estrategia municipal antimosquitos

Estas actuaciones forman parte de una estrategia municipal más amplia orientada a reducir la presencia de mosquitos y prevenir su proliferación, reforzando las labores de prevención y control en toda la ciudad y su entorno. Este lunes ya se aplicaron tratamientos adulticidas desde Camí Vell del Serradal hasta Camí la Plana, incluyendo también el Parque del Meridiano.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha querido además agradecer la colaboración de la Diputación de Castellón, que está aportando medios dentro de la campaña antimosquitos conjunta. “Agradecemos al diputado José María Andrés Alós su implicación, especialmente en la zona de la Marjalería, un enclave sensible y de difícil acceso que, gracias a la cooperación institucional, podemos atender con mayor eficacia”, ha destacado Hurtado.

El Ayuntamiento de Castelló reafirma así su compromiso con el bienestar de la ciudadanía y la práctica deportiva en condiciones seguras y saludables, reforzando su plan de control y prevención de plagas en instalaciones municipales y zonas sensibles del término.