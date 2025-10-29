Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
Los vecinos denuncian heces de personas y las "continuas" molestias por el centro de atención a personas drogodependientes
Apenas han transcurrido 24 horas desde la última denuncia --a través del periódico Mediterráneo-- de los vecinos de la avenida Vila-real motivada por las molestias que ocasionan usuarios del centro de atención a las personas drogodependientes ubicado en la zona y el Ayuntamiento de Castelló ha recurrido a la Conselleria de Bienestar Social para materializar la «solución urgente» que reclaman los castellonenses.
La aparición de heces de personas y las pernoctaciones y estancias de los usuarios de este centro en los portales y garajes cercanos al recinto social ha sido la gota que ha vuelto a colmar la paciencia de los residentes en los edificios cercanos al mismo, según ha publicado este diario en reiteradas ocasiones haciéndose eco del malestar vecinal.
Por este motivo, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, reconoció que es «evidente que existe un problema, por lo que nos mantenemos en contacto para monitorizar la situación». Sin embargo, esta medida parece no haber sido suficiente porque continúan las molestias.
De esta forma, Ortolá remitió ayer mismo la petición de una reunión urgente al secretario autonómico de Servicios Sociales y al director general de Inclusión para intentar acabar con esta situación que se ha convertido en «infernal» para los castellonenses que viven en la avenida Vila-real e incluso en sus inmediaciones. «Repetiremos tantas reuniones como sean necesarias para buscar soluciones efectivas», destacó el concejal Ortolá.
Las quejas de los vecinos motivadas por la presencia de usuarios del centro social que gestiona una fundación en un chalet alquilado comenzaron hace unos meses sin que, por el momento, puedan vivir con tranquilidad ya que los incidentes siguen teniendo lugar cada día y de ahí las nuevas denuncias vecinales realizadas.
