Compromís per Castelló pressiona Carrasco: o actua per frenar la pujada del lloguer o continua creuada de braços
La coalició porta al ple d’octubre iniciatives en matèria d’habitatge, educació, feminisme i comerç, i retira la moció sobre els ecoparcs després d’haver aconseguit que tornen a obrir en horari de vesprada
Compromís per Castelló ha instat ese dimecres a l’alcaldessa Begoña Carrasco a “prendre mesures reals per a reduir el preu del lloguer a la ciutat” en el ple d’aquest dijous. La coalició recorda que Castelló és la capital de província on més s’ha encarit l’habitatge en l’últim any, i que el govern municipal “continua sense posar en marxa cap mesura per revertir aquesta situació”.
Ignasi Garcia, el portaveu municipal de Compromís, ha subratllat que “en el ple d’octubre la senyora Carrasco tindrà l’oportunitat de comprometre’s a realitzar mesures que servisquen per a reduir el preu del lloguer a la ciutat de Castelló, que recordem, no para de pujar i som la capital de província que més està pujant de tota Espanya”. El portaveu de Compromís ha afegit que “demà sabrem si Carrasco aposta per mesures com el control dels pisos turístics -tal com es va comprometre en Fitur- o si per contra incompleix la seua paraula i continua creuada de braços”.
Des de Compromís han recordat que la seua proposta en matèria d’habitatge inclou tres mesures concretes per a frenar la pujada dels lloguers: aplicar un recàrrec de l’IBI als grans tenidors, declarar zones tensades per limitar l’escalada dels preus i reforçar la vigilància sobre els pisos turístics. Unes mesures que, com assenyala la formació, inclòs la patronal Hosbec està demanant a l’alcaldessa per a regular aquest sector.
El nou IES Crèmor continua encallat
D’altra banda, Compromís defensarà en el ple d’aquest dijous una moció per a reclamar que es formalitze la cessió del terreny a la Generalitat per a la construcció del nou IES Crèmor. Com apunta la coalició, el Partit Popular “està intentant enganyar la ciutadania” fent creure que la cessió ja està feta i que les obres començaran prompte, però en realitat encara no s’ha fet cap tràmit efectiu. En aquest sentit, Ignasi Garcia alerta que el govern local “pensa més en generar titulars i maquetes de cara a la campanya electoral que en solucionar els problemes reals de l’educació pública”.
A més, Compromís defensarà una moció pel 25N amb què reclama reactivar el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i impulsar un Pla Integral contra les Violències Sexuals davant l’augment de les agressions i feminicidis. La coalició adverteix que el masclisme “continua sent una qüestió política de primer ordre” i reclama un compromís institucional ferm per erradicar-lo.
En matèria de gestió de residus, Compromís ha retirat la moció que reclamava recuperar l’horari de vesprada dels ecoparcs, després d’haver aconseguit que el servei torne a obrir en horari ampliat, tal com es feia quan la coalició gestionava l’àrea.
Finalment, des del grup municipal han destacat que Compromís ha sigut l’únic grup que ha presentat esmenes a la modificació de crèdit i que, a més, ha contribuït a tancar un acord per a la celebració especial del 775 aniversari de la ciutat. La formació participa, a més, en la moció conjunta sobre comerç local, acordada per diversos grups, tal com ja havia proposat en el ple anterior.
