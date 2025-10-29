Los nueve restaurantes que participan en la Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castellón: los menús y sus precios

El Grau de Castelló volverá a convertirse, del 3 al 30 de noviembre, en el templo culinario de arroz a banda al acoger la XVI edición de estas jornadas que se han convertido en toda una referencia gastronómica.

Un año más, los castellonenses y visitantes tendrán la oportunidad de degustar este emblemático plato por excelencia del distrito marítimo con motivo de esta iniciativa que ha organizado GastroGrao con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Castelló y que pone en valor la tradición culinaria local y los productos frescos de la lonja.

Así, los nueve restaurantes que participan en estas jornadas son nueve: La Ola, Lo de Sancho, Casa Juanito, Casa Lola, Nou Escull, Tasca del Puerto, RI&CO Restaurant, Restaurante Mediterráneo, El Mirador del Port.

Presentación de la Jornada de Arroz a Banda que tendrá lugar en el Grau de Castelló en el me de noviembre. / Mediterráneo

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado en la presentación de esta iniciativa que “estas jornadas son una celebración de nuestra identidad marítima y de la riqueza de nuestros productos locales. Cada plato de arroz a banda que se degusta en nuestros restaurantes refleja la historia y la tradición del Grao, y supone una experiencia única para vecinos y visitantes”.

Los restaurantes asociados participarán en estas jornadas ofreciendo menús especiales dedicados al emblemático arroz a banda, un plato que refleja la tradición marinera del Grao y pone en valor la frescura y calidad de los productos de la lonja local. Cada propuesta gastronómica permitirá a los comensales disfrutar de los sabores auténticos del mar en un recorrido culinario único y los menús y los precios son los siguientes:

Restaurante La Ola

Aperitivo: Lomo de atún en escabeche cítrico.

Lomo de atún en escabeche cítrico. Entrante: Gamba blanca del Grao al ajillo.

Gamba blanca del Grao al ajillo. Arroz a banda: Pescado de lonja con pulpo de roca, patatas y alioli infusionado.

Pescado de lonja con pulpo de roca, patatas y alioli infusionado. Arroz: Rossejat elaborado con caldo de la banda, calamar y sepia.

Rossejat elaborado con caldo de la banda, calamar y sepia. Postre: Tiramisú La Ola.

Menú (38 € IVA incl.) | Imprescindible reserva. Menú mesa completa. Mínimo 2 comensales.

📍Calle Mar Adriático, 1 – Grao de Castellón | 📱 Tel. 964 28 48 89

Restaurante Tasca del Puerto

Aperitivos: Nuestras tostas y antojos. Petit Four de bienvenida.

Nuestras tostas y antojos. Petit Four de bienvenida. Entrantes: Tartar de corvina con soja y algas wakame. Filete de cabracho con verduritas en tempura.

Tartar de corvina con soja y algas wakame. Filete de cabracho con verduritas en tempura. Banda: Fuente de pescado, pulpo, calamar, patata, cebolla y alioli cortado.

Fuente de pescado, pulpo, calamar, patata, cebolla y alioli cortado. Arroz: Rossejat elaborado con el caldo de la banda.

Rossejat elaborado con el caldo de la banda. Postre: A elección del cliente.

Menú (45 € IVA incl.) | Imprescindible reserva. Menú mesa completa. Mínimo 2 comensales.

📍Avda. del Puerto, 13 – Grao de Castellón | 📱Tel. 964 28 44 81

Restaurante Casa Lola

Aperitivo: Nuestro buñuelo de bacalao.

Nuestro buñuelo de bacalao. Entrante: Gambita blanca salteada.

Gambita blanca salteada. Banda: Bandeja con pulpo, rape, cabracho, patatas y cebolla, con salsa cortada de ajoaceite (todo el pescado sin espinas).

Bandeja con pulpo, rape, cabracho, patatas y cebolla, con salsa cortada de ajoaceite (todo el pescado sin espinas). Arroz: Elaborado con calamar y el caldo resultante de la elaboración anterior.

Elaborado con calamar y el caldo resultante de la elaboración anterior. Postre: A elegir.

Menú (45 € IVA incl.) | Menú mesa completa. Mínimo 2 comensales.

📍Paseo Buenavista, 5 – Grao de Castellón | 📱Tel. 964 28 40 97

Restaurante Lo de Sancho

Aperitivo: Trompeta de langostino con salsa de la casa.

Trompeta de langostino con salsa de la casa. Entrante: Mejillón de roca en su caldito.

Mejillón de roca en su caldito. Banda: Bandeja con gallineta, dorada, rape, pulpo, patata y cebolla con la salsita alioli de la casa.

Bandeja con gallineta, dorada, rape, pulpo, patata y cebolla con la salsita alioli de la casa. Arroz: Rossejat elaborado con el caldo de la banda.

Rossejat elaborado con el caldo de la banda. Postre: A escoger de su carrito.

Menú (43 € IVA incl.) | Imprescindible reserva. Menú mesa completa. Mínimo 2 comensales.

📍Paseo Buenavista, 36 – Grao de Castellón | 📱Tel. 649 96 90 47

Restaurante Casa Juanito

Aperitivo: Matrimonio de anchoa y boquerón.

Matrimonio de anchoa y boquerón. Entrante: Roto de setas confitadas con tierra de avellana y lágrimas de foie.

Roto de setas confitadas con tierra de avellana y lágrimas de foie. Banda: Pescado de lonja con patatas, pulpo y alioli (todo sin espinas).

Pescado de lonja con patatas, pulpo y alioli (todo sin espinas). Arroz: Rossejat elaborado con el caldo de la banda.

Rossejat elaborado con el caldo de la banda. Postre: A elegir.

Menú (42 € IVA incl.) | Mínimo 2 comensales.

📍Paseo Buenavista, 11 – Grao de Castellón | 📱Tel. 964 28 20 57

Restaurante Nou Escull

Aperitivo: Bizcocho de alioli con crema cítrica y anchoa.

Bizcocho de alioli con crema cítrica y anchoa. Entrante: Aguachile de gambón con salsa de mango.

Aguachile de gambón con salsa de mango. Banda: De pescado de lonja, patatas, pulpo y alioli.

De pescado de lonja, patatas, pulpo y alioli. Arroz: Rossejat elaborado con el caldo de la banda.

Rossejat elaborado con el caldo de la banda. Postre: A elegir.

Menú (40 € IVA incl.) | Imprescindible reserva. Menú mesa completa.

📍Calle Alcalá Galiano, 3 – Grao de Castellón | 📱Tel. 964 28 16 19

Restaurante Ri&Co Bistro

Aperitivo: Vieira tostada con crema de setas y avellanas con crujiente de jamón.

Vieira tostada con crema de setas y avellanas con crujiente de jamón. Entrante: Rollitos de moluscos, trinxat de hortalizas, col y salsa marinera.

Rollitos de moluscos, trinxat de hortalizas, col y salsa marinera. Banda: Pulpo, calamar, rape y gambas con patatas y alioli de pimentón.

Pulpo, calamar, rape y gambas con patatas y alioli de pimentón. Arroz: Arrocito de ajos tiernos.

Arrocito de ajos tiernos. Postre: A elegir de la carta.

A elegir de la carta. Incluye café.

Menú (38 € IVA incl.) | Imprescindible reserva. Mínimo 2 comensales. Con 24 h de antelación.

📍Avda. de Castalia, 46 – Grao de Castellón | 📱Tel. 964 28 62 53

Restaurante El Mirador del Port

Aperitivo: Croqueta de gamba.

Croqueta de gamba. Entrante: Calamar a la plancha con sobrasada.

Calamar a la plancha con sobrasada. Banda: De pescados de la lonja de Castellón.

De pescados de la lonja de Castellón. Arroz: Rossejat elaborado con el caldo de la banda.

Rossejat elaborado con el caldo de la banda. Postre: Casero.

Menú (42 € IVA incl.) | Mínimo 2 comensales.

📍Plaza del Mar, 12 – Grao de Castellón | 📱Tel. 964 28 66 38

Restaurante Mediterráneo

Aperitivo: Cóctel de hierbas de la terreta.

Cóctel de hierbas de la terreta. Entrantes: Gazpacho de melón con cremoso de queso Idiazábal y granizado de vermut y melón.

Gazpacho de melón con cremoso de queso Idiazábal y granizado de vermut y melón. Flor alcachofa confitada, ajos tiernos y habitas.

Banda: Nuestra Banda con guiso de pulpo, rape, gallineta y patata.

Nuestra Banda con guiso de pulpo, rape, gallineta y patata. Arroz: Rossejat elaborado con el caldo de la banda.

Rossejat elaborado con el caldo de la banda. Postre: Torrija de turrón.

Menú (45 € IVA incl.) | Imprescindible reserva. Menú mesa completa. Mínimo 2 comensales.

📍Paseo Buenavista, 46 – Grao de Castellón | 📱Tel. 964 28 46 09