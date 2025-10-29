El nuevo espacio de 'coworking' municipal de Castelló cubre todas sus plazas

El nuevo espacio de coworking municipal, llamado Castelló CREA, que se ubica en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad (CIES) en la Ciudad del Transporte, ha conseguido cubrir las seis plazas para empresas ofertadas.

Tal y como ha comentado el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, “este nuevo espacio de trabajo compartido abre sus puertas para acoger a proyectos en fase inicial, ideas de negocio y emprendimientos que buscan un entorno colaborativo donde crecer. Una apuesta por ayudar a que las personas emprendedoras tengan las herramientas adecuadas para poner en marcha sus empresas en una fase inicial”.

Recurso de utilidad

Redondo ha resaltado que el éxito en las solicitudes para utilizar este espacio "demuestra que este nuevo recurso es de gran utilidad y que despierta el interés las personas emprendedoras”.

El edil también ha recordado que “este coworking ofrece a sus usuarios la posibilidad de disponer de un espacio, durante un período de uno a tres años, con acceso a los servicios del edificio CIES. De esta manera, pueden disponer y utilizar salas de reuniones, espacios de formación, servicios de recepción y, sobre todo, el acompañamiento del equipo técnico de emprendimiento del Ayuntamiento de Castellón, que sirve de orientación y apoyo para cada uno de estos proyectos de emprendimiento”.

Motor de innovación

Juan Carlos Redondo también ha querido destacar “la importancia de este centro CIES como motor de innovación y generación de empleo en la ciudad de Castellón. De este modo, nuestra ciudad cuenta con un ecosistema emprendedor cada vez más sólido, que encuentra en este CIES un espacio de referencia para impulsar ideas, crear sinergias y consolidar proyectos con futuro”.

El concejal de Empleo también ha subrayado “la variedad en cuanto a las ideas de negocio que encontramos entre las personas que están trabajando en este coworking municipal, una forma de emprendimiento está creciendo en los últimos años”.

Así, el concejal ha detallado que “en este nuevo espacio encontramos a emprendedores que están impulsando desde academias online, pasando por proyectos de marketing, educación ambiental, asesoría fiscal, consultoría digital o incluso una cafetería y panadería artesana”.

Creación de empleo

Redondo ha conocido de primera mano de cada una de estas personas emprendedoras “los detalles de cada uno de estos proyectos, que son también un signo del buen momento en cuanto a creación de empleo que está viviendo la ciudad de Castellón”.

Para el concejal “la gran acogida de este espacio de coworking municipal es también una demostración del éxito de las políticas de fomento del empleo que impulsamos desde el equipo de gobierno que lidera nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco".

Además, ha asegurado que se trata de "una apuesta por el empleo que es una absoluta prioridad y de la que forman también parte otras iniciativas como son los diferentes talleres de Empleo, los cursos de Formación a la Carta o los diferentes cursos que se ofrecen desde el Centro Municipal de Formación de Tetuán XIV”.