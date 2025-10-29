Nuevo proyecto de la comunidad china en Castelló

La comunidad china de Castelló tiene un nuevo proyecto que quiere desarrollar en la ciudad de Castelló.

Una iniciativa para la que ya está realizando las gestiones oportunas y que están pendientes de las últimas validaciones.

De esta forma, esta comunidad ya afincada en Castelló desde hace mucho tiempo busca un terreno en el distrito norte de la capital de la Plana para levantar el primer templo budista de la ciudad, si bien ya existe uno en el término municipal de la Vall d’Alba. Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, el interés se centraría en encontrar un solar de unos 34.000 metros cuadrados, si bien la aceptación final del lugar definitivo donde construir el recinto tiene que darla el maestro budista, residente en china, que vendría a la ciudad en cuanto la operación, que ya ha comenzado, esté más adelantada.

En la actualidad, en Castelló reside un centenar de budistas chinos que verían con buenos ojos la edificación de este templo que también podría acoger charlas y conferencias dirigidas a la ciudadanía en general que quiera asistir a estos eventos.

Diversos eventos

De esta forma, con la apertura de este nuevo templo seguiría la integración de la comunidad china en Castelló. Hoy en día, junto a los bazares (el último se inauguró hace unas semanas y es el más grande de la provincia) y los restaurantes, estos vecinos celebran en la capital de la Plana diversas actividades públicas con motivo del Nuevo Año Chino.

Además, la competición del barco del dragón tiene lugar en el Real Club Náutico y son algunos ciudadanos chinos los que también se han integrado en las tradiciones castellonenses formando parte de entidades festivas como entes vinculados o gaiatas.

El embajador de China en España visitará Castelló próximamente El embajador chino en España, Yao Jing, visitará Castelló próximamente con el fin de promover intercambios económicos e inversiones entre Castelló y China. La intención de los organizadores de la estancia de Yao Jing en la capital de la Plana es que este mantenga reuniones con el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, empresarios y la Universitat Jaume I para estrechar lazos, según ha podido saber el periódico Mediterráneo. La comunidad china de Castelló considera a la ciudad como un lugar tranquilo y seguro para vivir, de ahí la intención de promoverla entre sus paisanos y, principalmente, entre los vecinos de Qingtian.

Hay que recordar que hace unas semanas el Ayuntamiento de Castelló recibió la visita de los miembros de la nueva Asociación Qingtian (está a nivel de la Comunitat valenciana), de reciente creación. Una entidad que recibe el nombre de la ciudad de donde procede el 80% de las personas chinas que residen en Castelló en la actualidad. Ahora buscan un local donde desarrollar sus actividades dirigidas tanto a la comunidad china como al resto de la población para activar todos los proyectos en los que trabajan.

Esta asociación también velará por aunar lazos entre la capital de la Plana y los vecinos de Qingtian, prosiguieron las mismas fuentes.