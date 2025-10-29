Estos son los nuevos miembros de la Junta de Festes de Castelló

La Junta de Festes de Castelló, presidida por Raúl Collazos, suma tres nuevas incorporaciones en calidad de miembros de designación directa y que se suman a los 27 miembros actuales, con los que completaría el número de miembros máximo de esta entidad.

Collazos, que fue elegido presidente de este ente festivo el 19 de julio, ha incorporado a su equipo a David Edo Chabrera, Rafael Quiroga Alegre y Alejandro Navarro Canós, tres personas con una sólida trayectoria festera y un compromiso demostrado con las tradiciones de la ciudad.

Su incorporación responde al objetivo de reforzar los equipos de trabajo de cara a la organización de las próximas fiestas de la Magdalena 2026.

David Edo Chabrera, castellonero de corazón y apasionado de las fiestas fundacionales, inició su vinculación al mundo gaiatero a los 17 años, formando parte de la Gaiata 19 y, posteriormente, de la Gaiata 6. Por motivos laborales, se vio obligado a apartarse temporalmente de la actividad festera, aunque nunca dejó de apoyar ni de vivir con entusiasmo las celebraciones magdaleneras. Tras unos años de ausencia, retomó con ilusión su compromiso con el espíritu gaiatero y, desde hace dos años, forma parte activa de la Gaiata 18 “Cremor”, donde continúa aportando su energía, experiencia y amor por Castellón y su gente. Su trayectoria refleja el sentimiento de muchos castelloneros: el de quien, pese al paso del tiempo y las circunstancias, mantiene viva la llama de la Magdalena y el orgullo de pertenecer a esta gran tradición.

David Edo. / Mediterráneo

Rafael Quiroga Alegre cuenta con una extensa participación en colectivos festeros y religiosos. Es miembro de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta desde el año 2002, donde ha formado parte de la Esquadra Jove y ha ostentado el cargo de Alférez. Desde 2009 ha colaborado en diferentes comisiones de sector, ejerciendo diversos cargos, entre ellos la presidencia de la Gaiata 9 entre 2015 y 2017. Su implicación se extiende también al ámbito cofrade, siendo miembro de la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús desde 1997, donde actualmente desempeña funciones como cofrade archivero. Además, ha sido Clavario de la Asociación Cultural Festes de Carrer Santa Bárbara durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022), y ha sido nombrado Clavario de San Félix de Cantalicio para el año 2026.

Rafael Quiroga. / Mediterráneo

Alejandro Navarro Canós ha desarrollado una intensa actividad festera en diversos ámbitos. Ha sido presidente de los sectores gaiateros 2, Fadrell, y 7, Cor de la Ciutat, y ha formado parte de los Cavallers Templers de Castelló, donde ha ejercido como caballero, gonfanol y tesorero. Su implicación en el mundo cofrade incluye su pertenencia a la Hermandad de Paz y Caridad como hermano-cofrade, así como a la Cofradía de Lledó, en la que ha sido barrero, vocal de la junta directiva y miembro de la Junta de Gobierno. Además, participa activamente en la Associació Misteri de Castelló, contribuyendo a la preservación y difusión de las tradiciones religiosas y culturales de la ciudad. Los tres nuevos miembros de la Junta de Festes comparten una larga trayectoria vinculada a las fiestas de Castelló, con experiencia en labores directivas y participación en más de un colectivo. Su incorporación refuerza el carácter plural y colaborativo del equipo que ya trabaja en la preparación de la Magdalena 2026, aportando conocimiento, compromiso y una visión integradora de la fiesta.