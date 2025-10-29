Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSOE: "Vox utiliza el luto oficial por la dana para hacer campaña en Castelló"

La socialista Puerta denuncia un "acto propagandístico" del partido de Abascal para menores de edad junto al IES Ribalta

Carpa de Vox junto al IES Ribalta, este miércoles 29 de octubre.

Carpa de Vox junto al IES Ribalta, este miércoles 29 de octubre. / PSOE

Ramón Pérez

Castellón

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha calificado de “indecente” que Vox haya organizado este 29 de octubre, día del aniversario de la dana de València, un acto propagandístico para menores de edad en una carpa junto al instituto Francisco Ribalta.

Puerta lamenta la “absoluta falta de respeto de la ultraderecha a las víctimas y a todas y todos los damnificados por la tragedia del año pasado, más si cabe cuando hoy es un día de luto oficial decretado por la Generalitat Valenciana”.

Noticias relacionadas y más

La portavoz socialista considera “lamentable ver hoy a dos concejales del gobierno municipal de Begoña Carrasco, Antonio Ortolá y Alberto Vidal, obviar el duelo que vive hoy toda la Comunitat Valenciana y poner una carpa propagandista de la ultraderecha justo a la hora en la que salen a la calle las y los estudiantes de bachillerato, que les recuerdo son menores de edad”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents