Si quieres una alimentación saludable no te puedes perder esta cita culinaria en Castelló

¿Quieres adquirir el hábito de una alimentación saludable? El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Comercio y Consumo, y de la mano de Casa Intur, empresa de Nealis referente en restauración colectiva para colegios, empresas y centros sociosanitarios, han organizado el encuentro Castellón Sano que dará la oportunidad a todos los castellonenses a conocer este tipo de alimentación.

Así, la cita será el 8 de noviembre en la plaza Fadrell de 11.00 a 13.00 horas, según han explicado el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, junto a María Pascual, directora de Casa Intur.

El edil Vidal ha destacado que “es un placer poder contar un año más con esta iniciativa que fomenta la participación ciudadana y promueve el consumo responsable de la alimentación de la mano de Casa Intur. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando este tipo de propuestas que contribuyen a una vida más saludable en nuestro municipio. El pasado año la acogida fue excelente y confiamos en que esta edición vuelva a superar todas las expectativas”.

Por su parte, la directora de Casa Intur ha afirmado que “queremos apostar con este evento por fomentar el producto local de calidad y que además los niños se diviertan, descubran nuevos alimentos, y ese mundo de alimentación tan necesario. Nosotros con nuestro trabajo diario en comedores escolares y con iniciativas como esta lo queremos hacer atractivo”.

Los detalles y los horarios

Concebida como una jornada gratuita dedicada a la alimentación saludable y familiar, esta cita se plantea como un espacio de encuentro, aprendizaje y diversión para toda la familia. Además, el programa combinará talleres prácticos y showcookings en directo con el objetivo de promover hábitos alimentarios sanos, sostenibles y conscientes entre la ciudadanía.

El concejal de Consumo y Comercio, Alberto Vidal, junto a la directora de Casa Intur, María Pascual, este miércoles. / Mediterráneo

La jornada comenzará a las 11:00 horas con el taller “Descubre el azúcar oculto”, impartido por la nutricionista Carla Llorens, que mostrará de forma visual y participativa cuánto azúcar se esconde en muchos de los alimentos de consumo diario. A través de ejemplos prácticos y dinámicos, pequeños y mayores aprenderán a identificar y reducir el consumo de azúcar en su alimentación cotidiana.

A continuación, de 12:00 a 13:00 horas, tendrá lugar el showcooking “Meriendas saludables con Chef Bosquet”, protagonizado por Roberto Bosquet, reconocido chef castellonense y referente nacional en cocina saludable. Durante la sesión, el cocinero elaborará recetas creativas, fáciles y equilibradas pensadas para disfrutar en familia, y los asistentes podrán descubrir nuevas ideas para incorporar hábitos saludables a su día a día.

Además, las personas que se inscriban gratuitamente asegurarán su asiento en la jornada y la degustación de las recetas preparadas por el Chef Bosquet, una oportunidad única para aprender y saborear en directo propuestas sanas y deliciosas.

Castellón Sano es una jornada pensada para fomentar el aprendizaje activo, el compromiso con la salud y la convivencia en familia, en un ambiente dinámico y al aire libre. Con actividades gratuitas y la participación de figuras reconocidas del ámbito gastronómico, la iniciativa reafirma el compromiso de Casa Intur y el Ayuntamiento de Castelló con la educación alimentaria y el bienestar de la comunidad.