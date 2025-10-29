Basta de pasarte de espuma: el mejor tirador de cerveza es de Castelló y te enseña su técnica

El propietario de Bicicleta Beer & Brews de Castelló gana el Campeonato de Tiraje de Cerveza de Levante organizado por Estrella Galicia.

Todo el mundo sabe, cuando abre una cerveza, que se enfrenta a un momento crucial en los siguientes instantes: de tirarla bien o mal depende que los próximos veinte minutos de su vida, los que pasará frente a su bebida, sean una experiencia liberadora o un absoluto desastre insatisfactorio.

"Ilusión y pasión por el producto"

Una alternativa para garantizar al 100% la combinación entre líquido y espuma puede ser recurrir a un experto.

Y resulta que desde esta semana Castelló tiene al mejor tirador de cerveza del arco Mediterráneo.

Se trata de Luis Serrano, propietario de Bicicleta Beer & Brews, quien cuenta a Mediterráneo que solo hay un secreto: «practicar, practicar y practicar».

Además, desliza que hay otra clave: «La ilusión y la pasión por el producto».

Con ese amor por la cerveza se lanzó hace ya 14 años a abrir su céntrico local en Castelló, ambientado con motivos ciclistas y ahora volcado en la especialidad cervecera, con más de 25 tipos de cerveza en sus estantes de la calle Ensenyança, 13.

De Castelló a la cima

Tras ganar experiencia noche a noche en la capital de la Plana, Serrano decidió presentarse hace unos años al concurso que Estrella Galicia organiza para profesionales hosteleros, el Campeonato de Tiraje de Cerveza de Levante.

«Entonces era la primera vez que me presentaba y por un punto me quedé fuera de la final», explica Serrano con más amargura de la que debe tener una cerveza.

«Se me derramó un poco de cerveza y eso me penalizó ante el jurado», lamenta.

Pero este 2025, las cosas han sido distintas y Serrano se ha alzado como ganador sobre otros 20 aspirantes en el certamen organizado en València, batiendo en la final a un hostelero de Murcia.

Luis Serrano, durante el concurso en València en el que se proclamó ganador. / Mediterráneo

«Esta vez yo ya iba tranquilo, y al no tener esa presión añadida lo conseguí hacer mejor», se congratula un emocionado Serrano.

La empresa lo define como «el profesional con mayor destreza» y, para coronarlo como el perfecto tirador, lo ha valorado por «la calidad, eficacia y rapidez en el servicio, así como los conocimientos sobre cultura cervecera».

«Además, se ha analizado la actividad de cada participante, teniendo en cuenta parámetros como el estilo, la técnica y la forma de tirar la cerveza, el acabado, la cremosidad de la espuma y limpieza, así como su presentación», recalcaron desde Estrella Galicia.

«Ha sido una experiencia con grandes profesionales que te hacen sentirte muy cómodo», dice Serrano.

El arte, explicado al detalle

Es complicado hacerlo igual de bien que el Messi de los cerveceros, pero Serrano insiste en que «se puede tirar bien una cerveza de botella en casa».

Para ello, empieza explicando que «la copa helada no es buena amiga de la cerveza», en realidad.

Añade que la bebida debe estar conservada entre 4 °C y 6 °C, dependiendo del tipo: «Una lager [rubia] común tiene que estar en 4 °C».

«Después hay que servirla en la copa adecuada y enjuagarla antes», apunta Serrano.

Y, por último, llega el momento clave: derramar poco a poco el frío néctar de lúpulo y malta.

«Colocamos nuestra copa a un ángulo de 45º y, cuando tengamos tres cuartas partes de la copa llena, paramos. Luego, añadimos la presión perfecta. Si es en botella, la colocamos boca abajo por completo, a una distancia de unos 10 centímetros. Pero siempre hay que tirarla en dos tiempos». Y a disfrutar, salut!