Anuncios clave en el pleno de Castelló: 'ok' a 123 viviendas de alquiler barato en el PAU Censal y licitación del IES Crèmor

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha sido este jueves el escenario de dos anuncios relacionados con la vivienda y el IES Crèmor que han realizado la concejala de Vivienda, Este Giner, y el portavoz del equipo de gobierno local, Vicent Sales, respectivamente, y al hilo de dos mociones, ambas de Compromís, que no han prosperado al votarlas en contra el ejecutivo local.

Ambos anuncios han llegado en el despacho extraordinario de la sesión municipal, que se ha prolongado durante cuatro horas y media en total, cuando Giner ha afirmado que la junta de gobierno local ha aprobado esta misa mañana la concesión de dos licencias de obra para la construcción de un total de 123 viviendas de alquiler asequible en la calle Río Llobregat en el PAU Censal gestionadas por l'Entitat Valenciana de l'Habitatge (EVHA) y con un plazo de ejecución de 36 meses. Además, la edila ha destacado que en quince días el Ayuntamiento de Castelló firmará la compra de otras cinco viviendas sociales con la partida de 1,5 millones destinada a tal fin y antes de final de año, el consistorio también formará un convenio con la Generalitat Valenciana para vivienda de alquiler barato destinada a las familias de Castelló.

Un momento de la votación de las mociones conjuntas, este jueves. / Mediterráneo

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha destacado que el aumento del precio del alquiler se debe a la "nefasta política de la vivienda del PSOE y Compromís y de los progres que los apoyan", mientras que la portavoz del PSOE, Patricia Puerta, ha recordado que los socialistas propusieron al gobuerno local un Pacto por la Vivienda que este jueves ha reiterado. También ha dicho que la compra de vivienda social "es por las gestiones realizadas por el anterior gobierno" y que "la vivienda es un derecho, no un privilegio".

El otro anuncio lo ha realizado Vicent Sales, quien ha desvelado, frente a las críticas de la oposición ante el "retraso" del IES Crèmor, la licitación por parte de la administración autonómica de la licitación de proyecto y obra de este centro educativo que se ubicará en la zona oeste de la ciudad. El Ayuntamiento ya le remitió a la dirección geneal de Infraestructuras Educativas el informe de necesidad de este instituto. El presupuesto de construcción es de 10,9 millones más 1,1 para servicios de asesoría técnica y será un edificio de 8.340 metros cuadrados y la redacción del proyecto tiene un plazo de ejecución de siete meses.

Palestina de nuevo

Por otra parte el pleno ha aprobado la cuarta modificación de crédito por valor de 1,5 millones (tal y como ha adelanto este jueves este diario). Un presupuesto que contempla 65.000 euros para Palestina, pese a que Vox ha defendido en los últimos días que ese dinero se quedará en Castelló. Mientras el PSOE en boca de su portavoz, Patricia Puerta, ha defendido que el Ayuntamiento tiene de tiempo hasta el 19 de noviembre para poder gastar las nuevas partidas y ha criticado que la "credibilidad" de la alcaldesa "ha tocado fondo", el concejal de Compromís Pau Sancho ha criticado "la incompetencia de la derecha para ejecutar el presupuesto". El concejal de Vox Alberto Vidal ha insistido en que esta partida, aunque figurar para Palestina, no se ejecutará para tal fin y que el dinero se quedará en Castellón.También ha tildado ese dinero de "limosna esotétrica para limpiar su conciencia" (en referencia a la oposición). Una afirmación sobre la que Sales ha explicado que se tendrá que estudiar técnicamente. Con respecto a la modificación de crédito, el concejal de Haicenda, Juan Carlos Redondo, ha defendido que el equipo local "gestiona con responsabilidad" esa reorientación de las partidas presupuestarias". "El gobierno pone en marcha recursos y proyectos reales para la ciudad", ha dicho Redondo.

Toledo, Carrasco y Sales durante el pleno. / Mediterráneo

Finalmente, el pleno ha dato el visto bueno a la ordenanza de caravanas, al desarrollo de suelo terciario de más de 15.000 metros cuadrados en la zona del Collet, junto a la UJI; al reconocimiento de crédito valorado en 1,9 millones de euros y a la moción conjunta sobre el 775 aniversario de la ciudad así como a la elaboración d elas bases de las subvenciones por la campaña bonos comercio minorista para el año 2026.

Violencia de género

La concejala de Igualdad, Clara Adsuara, en su intervención, con motivo de la moción de Compromís con enmienda de los socialistas sobre la visibilización del compromiso contra la violencia machista en el Ayuntamiento de Castelló, que se amplía el servicio de protección a las mujeres víctimas de violencia de género de la Policía Local a las mujeres que tengan una valoración de riesgo pese a que no dispongan de una orden de protección.