Castelló traslada 1,5 millones de 29 proyectos. ¿A qué iniciativas pasan?

El pleno del Ayuntamiento de Castelló aprobará hoy una modificación de crédito (la cuarta del año 2025) por valor de 1,5 millones de euros y que afecta a 29 proyectos cuya aportación económica se verá afectada en beneficio de otros seis, principalmente relacionados con equipamientos de bibliotecas, dependencias municipales, adecuación y mejoras de edificios del consistorio, obtención de suelo dotacional público o el convenio con el Real Club Náutico par el bautismo del mar y la Semana Azul --ver cuadro adjunto a la información--.

Compromís: "Freno a subir el alquiler" El portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, instó ayer a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, «a tomar medidas reales para reducir el precio del alquiler en la ciudad» en el pleno que se celebrará hoy. Según los valencianistas, es en la Plana donde más se ha encarecido la vivienda, por lo que Carrasco «tiene que actuar y frenar este incremento». Compromís lleva al pleno iniciativas sobre vivienda, educación, feminismo y comercio y retira la moción de lo ecoparques «tras haber conseguido que vuelvan a abrir por la tarde».

Según recoge la documentación del departamento de Gestión Presupuestaria y Contabilidad, se realiza la baja por «anulaciones de crédito por tratarse de economías en las correspondientes aplicaciones que no tienen gasto comprometido y estimándose reducibles sin perturbación del servicio». Entre estas bajas destacan los 100.000 euros de la reforma del almacén de gaiatas; 201.000 euros en asistencias técnicas de proyecto y estudios de ordenación, gestión y urbanización; 90.000 de adecuación de caminos de zonas no urbanas; 200.000 euros en la adecuación de instalaciones educativas o los cerca de 150.000 para equipamiento de la avenida Ferrandis Salvador.

Ordenanza de caravanas

Por otra parte, el pleno dará luz verde a la nueva ordenanza de caravanas y que entrará en vigor antes de terminar este año. El texto establece que el tiempo máximo de estacionamiento es de 48 horas seguidas, aunque haya plazas libre dentro del mismo recinto, si bien se podrá volver a realizar la reserva pasadas 24 horas desde la salida. En cuanto al precio que deberán pagar los usuarios de los dos parkings (el de la avenida Ferrandis Salvador con 94 plazas y el que está ubicado en la calle Astrónomo Francesc Aragó junto al Planetario, con 47), este será de 10 euros al día por cada autocaravana, camper o similar en el primer año de concesión y se contempla un incremento de la tarifa de un 2% anual. Además, en el caso de que los campistas se excedan del periodo de estancia máximo (dos días), las personas usuarias abonarán, antes de abandonar el recinto, 50 euros por cada 24 horas o fracción inferior de un día que exceda de este plazo establecido y siempre que no se den situaciones extraordinarias que obliguen al caravanista a permanecer en el estacionamiento.

Otros asuntos

Finalmente, durante el pleno de este jueves la corporación dará luz verde de forma unánime por parte de todos los grupos políticos con representación municipal (PP, Vox, PSOE y Compromís) a dos mociones. La primera será para la elaboración de las bases de la subvenciones de los bonos comerciales del año que viene y, la segunda, buscará la participación de grupos políticos, entidades, la UJI y la Junta de Festes para la conmemoración del 775 aniversario de la ciudad. También se hará una publicación especial de carácter cultural sobre la historia de la época.