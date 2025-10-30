La gala del 40º aniversario de la Asociación Cultural la Barraca del Grau de Castelló ya tiene fecha

El Grau de Castelló acogerá la gala de homenaje a la Asociación Cultural La Barraca en la celebración de su 40º aniversario. Así lo ha avanzado la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, quien ha destacado la trayectoria de este colectivo que inició su andadura en el año 1985, reconociendo su labor “esencial y relevante a nivel histórico, social y cultural”.

El evento tendrá lugar el 14 de noviembre, a las 20.00h en la sala Grao del distrito marítimo y tendrá como punto más álgido la presentación del número 31º de la revista que edita la entidad.

Giner recuerda sobre los 40 años de trayectoria que “destacan por su entrega totalmente desinteresada por recuperar todos los hitos históricos del Grao, tanto a través de sus protagonistas, los propios graueros, así como a través de fotografías, vídeos y demás elementos que han sido recuperados y expuestos”.

Preservar la identidad

De este modo la edila ha enfatizado que “esta gala será una forma especial en la que todos los graueros rendiremos homenaje a este colectivo que siempre ha velado por preservar la identidad que nos define, por compartir no solo con los vecinos y vecinas del Grao, sino con el mundo entero, todos los elementos que conforman lo que ha sido y es nuestro tan querido Grao”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural La Barraca, Vicente Ortiz, ha declarado que “esta gala es la culminación a 40 años de trabajo por el Grau, por recuperar nuestras tradiciones, nuestros orígenes. Comenzamos siendo unos niños con la inquietud de poner en valor el pasado grauero impulsando exposiciones fotográficas, recuperando personajes que ya no están y así mostrar de dónde venimos y lo que somos”.

Asimismo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, también ha felicitado a la asociación por su larga trayectoria, al tiempo que ha agradecido su labor “por recuperar y mantener viva la tradición y las costumbres del Grao”.

Ibáñez, que ha destacado el legado que deja la asociación entre los graueros, sobre todo a través del Archivo del Grao, “con la recopilación de elementos que sirven para crear memoria de vida y costumbres”, ha subrayado el vínculo de La Barraca con el puerto de Castellón y, al respecto, ha recordado que “su aportación al Grao la hizo merecedora el año pasado del Premio Faro a la Cultura”.

"Hacer grande la historia del distrito marítimo"

“Conmemorar y celebrar junto a los miembros de la asociación, graueros y castellonenses sus 40 años de historia es una forma de reconocer todo lo que han hecho por preservar la historia del Grao, sus tradiciones y promover la cultura durante estos años, deseándoles larga vida para que puedan seguir haciendo grande la historia del distrito marítimo”, ha concluido.

Sobresale en el trabajo de la entidad el archivo histórico y audiovisual con el que cuenta el Grao, que permitirá que próximas generaciones cuenten con este patrimonio fundamental para seguir pulsando el orgullo de pertenencia que todos los graueros sienten.

Una de las particularidades de esta asociación también es su contribución a la cohesión social, ya que organizan concursos populares, eventos diversos fomentando e impulsando la participación de los vecinos, así como también de forma coordinada con asociaciones culturales y sociales, los Scouts, la Asociación Aula Debate Mujeres del Grao, el Consejo de la Juventud y els Collectius Per la Cultura al Grau, entre otros.

Por otra parte, la Asociación Cultural La Barraca es artífice y creadora de eventos destacados como la Subida del Grau a la Magdalena por el Camino de la Pedrera, que se viene realizando desde 1994. También ese mismo año fue la creación de los Premios del Mar, ya consolidados en la sociedad castellonense, sin olvidar los 30 números de la revista o la creación del archivo histórico del Grao.

El acto

La gala estará distribuida en varios apartados que narrarán y pondrán el acento en la trayectoria de la Asociación Cultural La Barraca desde sus inicios hasta la actualidad, así como el desarrollo durante esos años del propio Grau.

El presidente de la asociación, Vicente Ortiz, ha destacado que “la música, las imágenes y los vídeos, así como los testimonios, tendrán relevancia y uno de los momentos más importantes del evento será la presentación del número 31 de la revista La Barraca, cuya última edición tuvo lugar en el año 2016. Una revista que ha ido evolucionando con el tiempo, que fue creada con la ilusión de unos jóvenes graueros que editaron como también lo ha hecho la propia asociación”.