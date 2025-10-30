Nueva ruta 'shopping' y más turismo sénior: Castelló amplía el tren turístico

El Patronato de Turismo de Castelló ha anunciado una nueva colaboración con la asociación Morvedre Renascitur con el objetivo de potenciar el turismo sénior y fortalecer el tejido comercial de la ciudad.

A partir de este viernes, gracias a este acuerdo, varios grupos de turistas mayores visitarán Castelló a lo largo de la semana para disfrutar de una experiencia completa a bordo del tren turístico, que incorpora la ruta Shopping, un recorrido que combina patrimonio, ocio, hostelería y comercio de proximidad.

Gracias a esta colaboración, la asociación Morvedre Renascitur, especializada en el diseño y gestión de paquetes turísticos para personas mayores y colectivos, incorporará Castelló en su programación regular de destinos. De este modo, la asociación traerá varios autobuses semanales con turistas sénior que podrán disfrutar en exclusiva del paseo a bordo del tren turístico y de las diferentes experiencias culturales, comerciales y gastronómicas que ofrece la ciudad.

Esta acción permitirá posicionar Castelló como un destino preferente para el turismo sénior, generando un flujo constante de visitantes durante todo el año.

Desestacionalización del turismo

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que este acuerdo “supone un paso importante en la estrategia de desestacionalización del turismo en Castellón y en la creación de una oferta de calidad adaptada a nuestros mayores, un público que valora la comodidad, la cultura y la cercanía”.

Según Miralles, “con esta nueva propuesta, Castellón refuerza su apuesta por un turismo sostenible y accesible que beneficia directamente a los comercios y restaurantes de la ciudad”.

Miralles ha añadido que “desde el Patronato de Turismo seguimos trabajando para que Castellón sea un destino activo los 365 días del año, capaz de ofrecer experiencias diversas a diferentes perfiles de visitantes. Este tipo de colaboraciones público-privadas son esenciales para seguir creciendo como ciudad turística, fomentar el consumo local y dar visibilidad al talento y la hospitalidad de nuestros comerciantes y hosteleros”.

Impulso al comercio local

Por su parte, el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha subrayado que esta iniciativa “pone en valor el esfuerzo diario de nuestros comercios de proximidad y demuestra que el turismo también puede ser una herramienta de dinamización económica directa”.

Vidal ha explicado que la llegada de grupos organizados de turistas sénior “representa una oportunidad real para que los negocios del centro aumenten su visibilidad y generen nuevas ventas en un contexto estable y sostenido”.

Además, Vidal ha insistido en que “la colaboración entre las áreas de Comercio y Turismo refleja una visión conjunta del Ayuntamiento para que el desarrollo turístico tenga un impacto positivo y tangible sobre la economía local. El comercio de Castellón es parte esencial de la identidad de la ciudad, y con iniciativas como esta logramos que más visitantes lo descubran, lo disfruten y lo recomienden”.

El tren turístico, herramienta clave

El tren turístico de Castelló, según destacan desde el consistorio, se ha consolidado en los últimos meses como una herramienta clave para promover el turismo urbano. Desde su puesta en marcha durante las fiestas de la Magdalena, donde registró una gran acogida por parte del público, el servicio ha continuado su actividad con notable éxito a lo largo del año.

Destacan especialmente las rutas del Grau, celebradas durante los meses de julio y agosto, así como la reciente Ruta de la Cerámica, desarrollada en octubre, y la Ruta Shopping, que ahora se amplía gracias a este nuevo acuerdo de colaboración.

La ruta Shopping

La ruta Shopping del tren turístico recorre algunos de los principales enclaves del centro de la ciudad: plaza de la Hierba, calle Colón, plaza Cardona Vives, calle Gobernador, plaza Borrull, calle Escultor Viciano, calle Gasset, calle Ruiz Zorrilla, avenida Rey Don Jaime, calle Zaragoza, Ronda Magdalena, calle Alonso Arrufat, calle Enmedio, calle Ruiz Zorrilla, calle Alloza y calle Colón.

Durante el trayecto, el tren realizará una parada intermedia para que los visitantes puedan realizar compras en los comercios locales y disfrutar de la oferta hostelera, contribuyendo así a dinamizar la actividad económica del centro urbano.

Hasta el momento, la ruta se ofrecía los viernes a las 18.00 y 19.00 horas, y los sábados a las 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas. Con la nueva colaboración, el tren turístico ampliará su servicio diario en exclusiva para grupos de turistas sénior, consolidándose como una herramienta estable para la promoción de Castelló como destino turístico y comercial durante todo el año.