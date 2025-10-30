¿Cuánto dinero puedes invertir cómo máximo en la compra de los bonos comerciales de Castelló? Todos los detalles

Tras la presentación de la campaña de bonos comerciales en Castelló van surgiendo nuevos detalles.

Pero, ¿cuánto puede comprar cada vecino empadronado en Castelló? Pues esta es la respuesta.

Cada vecino que quiera adquirir un bono comercial de la nueva campaña Abonem Castelló podrá comprar hasta 100 euros en tíquets (su valor de compra es de 200 euros) y, si lo considera oportuno, repartidos en tantas veces como quiera hasta llegar a esta cantidad máxima. Además de los 100 euros, también hay bonos de 10, 25 y 50 euros.

Los interesados deberán estar atentos porque la venta comenzará el 3 de noviembre a las 10.00 horas y será entonces cuando el Ayuntamiento de la capital ponga a disposición de los consumidores un total de 400.000 euros. Este año, y como novedad, ese mismo día se abrirá un segundo periodo de venta a las 16.00 horas con otros 400.000 euros ya que en esta ocasión, el consistorio ha incrementado hasta 800.000 euros la inversión total en esta campaña comercial que pretende dinamizar las ventas en los comercios de proximidad y fidelizar a los clientes.

En ediciones anteriores, esta campaña, que se lleva a cabo en colaboración con los comerciantes de la capital de la Plana, ha suscitado una gran expectación y los bonos comerciales se han llegado a terminar en una hora, por lo que desde el Ayuntamiento confían en que en esta ocasión también tenga una gran repercusión entre la ciudadanía que podrá gastar hasta el 24 de noviembre los cupones que haya comprado a partir del lunes de la semana que viene.

¿Dónde adquirir los bonos?

Los bonos comerciales podrán adquirirse a través de bonoscastellodelaplana.es y las personas que lo hagan deberán aportar el DNI.

Con respecto a los comerciantes, estos ya se pueden inscribir en la web de Comercio del Ayuntamiento para poder participar en la campaña. El año pasado fueron 290 establecimientos de Castelló los que participaron en esta campaña de bonos comerciales y los sectores de moda y electrodomésticos fueron los que contaron con mayor éxito de ventas en 2024.

Tanto la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, como el concejal de Comercio, Alberto Vidal, invitaron a la ciudadanía a participar en esta campaña comercial.