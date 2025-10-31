Las 123 viviendas protegidas de Censal en Castelló tendrá un coste de 6 millones de euros

La apuesta por la vivienda pública del Ayuntamiento de Castelló tendrá un coste de 6 millones de euros. Eso es lo que costará llevar adelante las 123 viviendas de protección pública, a las que la junta de gobierno local dio luz verde este jueves, y que se construirán en dos parcelas de la calle Rio Llobregat del PAU Censal.

El portavoz municipal, Vicent Sales, ha explicado que el lote 1, que la Generalitat adjudicó a Clover Homes Castellón y que implica la edificación de 40 pisos, tendrá un coste de 2,3 millones de euros. Por su parte, el lote 2, del que se ocupará Inseryal, S.L. y tendrá 83 viviendas, ascenderá a 3,7 millones de euros.

Sales también ha señalado que, de estos pisos que se desarrollarán en terrenos de la Entitat Valenciana de l'Habitatge (EVHA), 18 serán de gestión pública. “Estamos en conversaciones para decidir si la Conselleria de Vivienda o el Ayuntamiento se harán cargo de su gestión”, ha recalcado Sales.

En el primer paquete, se construirán viviendas de uno, dos y tres dormitorios, así como 50 plazas de aparcamiento y 40 trasteros. Por su parte, en el segundo proyecto, habrá 80 puestos de párking y 54 trasteros.

El proyecto incorpora zonas comunitarias con piscina, espacios sociales, área infantil, aparcabicis y huerto en cubierta. Todas las viviendas cuentan con terrazas corridas y se plantean tres tipologías de vivienda de uno, dos y tres dormitorios.

Hidrógeno verde

La junta de gobierno local también ha aprobado la licencia urbanística para las labores urbanísticas de la planta de hidrógeno verde que bp e Iberdrola impulsan conjuntamente en el Grau de Castelló. Estas instalaciones, que se desarrollan en el polígono del Serrallo, sobre una extensión de 20.000 metros cuadrados junto a la refinería de bp, está en plena construcción y ya ha superado el 55% de ejecución.

Este permiso se ha otorgado a la empresa encargada del proyecto, Castellón Green Hydrogen S.L.

Mejoras en el CEIP Enriqueta Agut

Otro de los puntos que ha abordado el portavoz del gobierno ha sido la aprobación del expediente de contratación para la ejecución de las obras de sustitución de carpintería exterior en el CEIP Enriqueta Agut. Una actuación para la que el gobierno destinará 213.137,30 euros y que permitirá acometer las obras de forma inminente con un plazo de ejecución de 1,5 meses.

Contrato de iluminación

La junta de gobierno también ha aprobado la modificación del contrato de iluminación para 2026 y 2027 de Navidad, Magdalena, San Pedro y Carnaval, ampliando los adornos en todos los distritos e incrementando la partida con 3.317,75 euros. Sales ha recordado que este aumento se suma a la partida inicial de cerca de 3,5 millones de euros.

Concretamente, se ampliará la iluminación en el tramo de la avenida Valencia comprendido desde la calle Maestro Arrieta hasta la plaza de la Libertad y un tramo de la calle Colón desde la Plaza de la Hierba hasta la calle Mayor, tanto para las festividades de 2025 como para las de 2026 y 2027.

Subvenciones

El portavoz del gobierno municipal también ha informado de la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de festivales de música en la ciudad, con un importe total de 59.997,98 euros.

Asimismo, también se ha resuelto la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos que realicen las asociaciones culturales de la ciudad por un importe de 80.559,39 euros.