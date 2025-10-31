Castelló tendrá la lonja pesquera "más moderna del arco mediterráneo" y la abre para usos turísticos

Modernizar las instalaciones para facilitar la labor diaria, a la vez que reordenarlas para convertirlas en un atractivo turístico. Estas son las dos premisas del plan de remodelación de la lonja de pescado del Grau de Castelló, una inversión de más de tres millones de euros, repartida entre 2,8 millones para el edificio principal y 600.000 euros para la fábrica de hielo. La Conselleria de Agricultura y Pesca financiará la mayor parte del proyecto a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura.

El conseller Miguel Barrachina afirmó que será la instalación de este tipo "más moderna de toda la Comunitat Valenciana, y muy probablemente del arco mediterráneo español". Ya existe un anteproyecto consensuado entre la Cofradía de Pescadores, PortCastelló, el Ayuntamiento de Castelló y la propia conselleria.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, expresó que esta reforma "es el cumplimiento de la palabra dada hace dos años, cuando tomé posesión del cargo, de comprometerme a poner en marcha un proyecto de remodelación de la fábrica de hielo y la lonja". Ibáñez añadió que se trata "del séptimo proyecto emprendido durante su mandato al frente de PortCastelló", entre los que figuran la futura sede de la Autoridad Portuaria en la antigua comandancia o la remodelación de la fuente del Centenario.

Integración del puerto y la ciudad

"Hemos puesto en contexto las necesidades del Grau y de la ciudad con un único objetivo: la integración de la ciudad con el puerto", subrayó Ibáñez, a la vez que su funcionalidad será fruto "de un diseño a la carta con la cofradía". Primero se actuará en la fábrica de hielo, que es "prioritaria e inminente", para luego centrarse en la lonja, "que vamos a intentar dividir en dos subfases. Una para que siga el recinto de la subasta en marcha mientras se hace el resto del recinto y después, seguramente tendremos una carpa desmontable para la subasta".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, destacó que esta obra pretende "abrir la ciudad al mar, abrir la ciudad al puerto y derribar barreras". Aprovechando la necesaria reforma de la fábrica de hielo, se ha planteado una propuesta que acerque la lonja a la ciudadanía mediante una pasarela, que permitirá observar el trabajo diario sin interferir en la actividad pesquera.

Calendario y coordinación de obras

En cuanto a los plazos, Carrasco explicó que el grueso de la obra se ejecutará durante la veda, en julio y agosto, para afectar lo menos posible al trabajo de los pescadores. "Hemos pactado con la Cofradía de Pescadores para perjudicarles lo menos posible", afirmó. Antes del inicio de las obras, previsto para los próximos meses, se redactará el proyecto definitivo y, posteriormente, se procederá a la licitación.

El patrón mayor de la Cofradía, Manuel Peña, indicó que se trata de un plan "muy trabajado, con muchas reuniones, y esperamos que a finales de año o a principios del siguiente empiece la modernización de la lonja, adaptándola a las nuevas necesidades".

Un salto hacia la vanguardia

Por su parte, Miguel Barrachina recordó que las actuales instalaciones "provienen de los años 60 y ahora pasarán a situarse en la vanguardia de la producción de alimentos frescos, como el pescado que nuestros pescadores capturan artesanal y heroicamente cada madrugada".