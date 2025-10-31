Compromís per Castelló assegura que "la regidoria de Comerç s'utilitza per a capritxos personals"
Ignasi Garcia assenyala que l'informe sobre l'impacte econòmic dels Terços de Flandes "evidencia que no ha tingut cap repercussió sobre el comerç de la ciutat"
Compromís per Castelló ha criticat que la Regidoria de Comerç s'ha utilitzat per a satisfer capritxos personals en lloc de treballar per la dinamització real del teixit comercial de Castelló. La formació ha fet aquesta afirmació, després d'alertar que l’informe elaborat per Comerç sobre l’impacte econòmic dels Terços de Flandes deixe en evidència que aquesta activitat no ha tingut cap repercussió positiva sobre el comerç de la ciutat.
Ignasi Garcia, el portaveu municipal del valencianistes, ha assenyalat que, si l’Ajuntament volguera impulsar una activitat d’aquest tipus, “com a molt hauria de dependre del Patronat de Turisme, no d’una regidoria que ha de centrar-se en ajudar els comerços locals”.
El portaveu de Compromís ha remarcat que el responsable del departament “està gastant-se els diners públics en satisfer capritxos personals, qui vol ser el capità Alatriste, en lloc de treballar per millorar el comerç de Castelló”.
Càlculs inflats
Com adverteix Compromís, l’informe de Comerç deixa clar que la major part de la despesa associada a l’esdeveniment s’ha concentrat en el sector de l’hostaleria i no en el comerç local. A més, el document infla les xifres d’impacte econòmic: reconeix que només 80 persones van vindre de fora de Castelló, però fa els càlculs com si foren 150 i inclou la seua despesa també dins del còmput del públic local, cosa que duplica parcialment el resultat final.
Si es revisen les xifres, l’impacte econòmic real seria d’uns 22.000 euros, molt per davall dels més de 36.000 que xifra l’Ajuntament. En definitiva, el document calcula uns 15.000 euros de més i demostra alhora que l’activitat no ha tingut cap repercussió sobre el comerç de Castelló.
Interès personal
Per a Compromís, aquests càlculs posen en evidència que la regidoria ha actuat més per interès personal del regidor que per criteris de política pública. En última instància, l’impacte real s’ha produït en l’àmbit de l’hostaleria, i per això, assenyalen, aquest tipus d’activitats haurien de dependre del Patronat de Turisme, on participen les associacions del sector i es decideixen les accions per dinamitzar-lo.
