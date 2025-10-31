La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes

A mes y medio de finalizar el plazo para aglutinar la bonificación de un 30 o un 50% de la tasa de la basura para el 2026 a través de la visita a los ecoparques para reciclar, el Ayuntamiento de Castelló pondrá en marcha, durante la primera quincena de noviembre, una nueva medida para facilitar el control de dichas visitas a la ciudadanía.

Una opción que resulta imprescindible a finales de año para que los contribuyentes tengan claro el número de visitas realizadas a estas instalaciones (tanto a la fija como a las móviles) y no se lleven a engaño en el caso de que hayan perdido algún justificante.

Así, el concejal de Modernización del consistorio de la capital de la Plana, Paco Cabañero, anunció ayer que el Ayuntamiento activará un área en la página web municipal --www.castello.es-- a la que los castellonenses podrán acceder con un click y su DNI. De forma inmediata recibirán en su teléfono móvil un código de seguridad que tendrán que aplicar y entrar en este espacio para realizar la consulta. Allí verán el número de veces que han ido al ecoparque y si son suficientes para obtener los descuentos. Hay que recordar que la bonificación del 30% será por realizar de tres a seis visitas en cada año natural para entrega, en días diferentes, de residuos admitidos por el ecoparque. El descuento del 50% será a partir de siete visitas y en las mismas condiciones que el anterior.

«El ciudadano tendrá que facilitar el DNI y acceder a través de un código de seguridad que llegará a su móvil» Paco Cabañero — Concejal de Modernización de Castelló

Las visitas al ecoparque, tal y como publicó este diario, las tiene que realizar el titular del recibo de la tasa de la basura que será al que se le aplique la bonificación el año que viene.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Castelló ha ampliado a las tardes el horario de los ecoparques móviles para facilitar las visitas a los vecinos que quieran realizarlas. Así, desde el lunes pasado abren a partir de las 7.30 horas de la mañana tanto en la capital como en el Grau y prolongan su actividad hasta las 19.30 horas, según explicaron fuentes municipales.