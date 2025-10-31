La fecha de apertura de la playa canina de Castelló

Castelló volverá a tener una playa canina en los próximos días en las inmediaciones del Planetario después de que varios usuarios denunciaran ante este diario que, a día de hoy y al contrario de lo que sucede otros años, este recinto todavía no estaba adecuado para los perros en la playa del Pinar. Una situación extraordinaria que ha causado malestar entre las personas que suelen acudir con sus perros a este lugar una vez finalizada la temporada estival.

Fuentes municipales explicaron al periódico Mediterráneo que este espacio se instalará a partir del lunes «con toda probabilidad» y que no se había dispuesto antes «debido al mal tiempo de los últimos días». Hay que recordar que esta playa en la que los perros son bienvenidos en Castelló solamente está abierta de octubre a marzo y cuenta con una longitud de 1.750 metros y una anchura de 90.

Además de la de la capital, que tiene la limitación del tiempo, la provincia cuenta con otras siete playas para el uso y disfrute de los perros: playa d’Aiguadoliva (Vinaròs), la cala de Les Llanetes y la playa Boca del Riu, también en la misma localidad; la playa La Renegà (Orpesa); la playa l’Estany-Capicorb (Alcossebre), la playa Belcaire (Moncofa) y la playa El Barranquet (Benicarló).

Este espacio en la arena de la capital de la Plana es una iniciativa del Ayuntamiento de Castelló pero que cuenta con la autorización de la Dirección General de Costas.

El consistorio, con este espacio, pretende dar la oportunidad a los propietarios de perros de poder acudir con sus mascotas a la playa con el fin de que estas también puedan disfrutar de la arena, el sol y el mar.

Es durante los meses de octubre a marzo cuando menor número de personas hay en la costa, por lo que se evita que los canes puedan ocasionar algún tipo de molestia a los usuarios de la playa.