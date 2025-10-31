El PSPV de Castelló comparte las denuncias vecinales sobre la presencia de ratas en parques infantiles

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha compartido las denuncias realizadas por vecinos y vecinas de la ciudad que han señalado la presencia de ratas en diferentes puntos de la ciudad y acumulación de basuras. Desde la formación, han asegurado que “sin que la alcaldesa, Begoña Carrasco se quiera dar por aludida”.

Anunciación Láinez, concejala del PSPV, ha recomendado a la alcaldesa “que salga de la Plaza Mayor, donde no hay día que no se riegue la calzada, y se dé una vuelta por los barrios, porque la suciedad y el mal estado del mobiliario urbano son una constante”.

En San Roque

Una de las últimas denuncias vecinales llega por parte de las familias que acuden a diario al parque infantil de la calle Sant Roc, “en la que han fotografiado a ratas al lado de la zona de juegos, lo que demuestra la falta de control del gobierno municipal y la insalubridad de la zona”.

Las quejas también se registran en el entorno del Camino Roquetes, “donde ya hace más de un mes que denunciamos, en las comisiones municipales, la acumulación de basuras y vertidos”. El tiempo ha pasado, “y no solo no han hecho caso, sino que parece que al ayuntamiento le da igual porque la presencia de residuos va a más”.

Abandono de barrios

Anunciación Láinez, en este sentido, destaca que “desde el grupo municipal socialista, estamos denunciando de forma continua el abandono de nuestros barrios, a cuyos residentes la alcaldesa de Castelló trata como ciudadanos y ciudadanas de segunda”.