Récord d'obres per a ser cartell de les festes de la Magdalena 2026: així serà l'elecció
Finalitzat el termini de presentació, un jurat escollirà entre les propostes la que serà la imatge de les pròximes festes fundacionals.
Finalitzat el termini de presentació de treballs establit en les bases del concurs per a elegir el cartell anunciador de la Magdalena 2026, convocat pel Patronat Municipal de Festes, s’han rebut 62 obres en la seu de l’organisme rector de les festes de Castelló.
Les bases contemplaven, a pesar de la polémica suscitada per les crítiques dels professionals del disseny, amb l'Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló, La Exprimidora al capdavant, segons la proposta de la Junta de Festes, que qualsevol persona poguera presentar la seua proposta, superant així uns anys en què s’havia emprat el mètode de “crida a projecte”, procés mitjançant el qual se seleccionava una empresa o professional que després elaborava el cartell i les seues diferents aplicacions.
Nova etapa del concurs
El nombre de treballs presentats constitueix “tot un èxit, que ens ompli de satisfacció”, segons ha valorat Raúl Collazos, president de la Junta de Festes. El volum de candidatures parla ben clar de l’acollida que ha tingut esta nova etapa del tradicional concurs de cartells anunciadors, ja que s’ha superat “com és natural, el nombre de candidatures respecte a les crides a projecte, ja que la participació estava reservada a empreses i professionals, però també hem superat amb diferència les últimes convocatòries obertes a totes les persones. L’última vegada que es va optar per esta modalitat es van presentar 12 treballs”.
Ara serà un jurat, en què predominaran els membres amb perfil tècnic i artístic, qui valorarà la qualitat dels treballs presentats i escollirà el cartell que serà la imatge de la Magdalena 2026.
Les obres presentades a concurs, així com el cartell guanyador, seran exposades en el Menador Espai Cultural, del 15 al 30 de novembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló