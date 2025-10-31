Así serán las 123 viviendas de alquiler barato que se construirán en el PAU Censal de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló dio ayer luz verde a la licencia para la construcción de un total de 123 viviendas de alquiler barato y de protección pública en dos parcelas de la calle Rio Llobregat del PAU Censal y cuyo plazo de ejecución es de 36 meses, según han explicado fuentes de la Entitat Valenciana de l'Habitatge (EVHA).

La Generalitat adjudicó a la empresa Clover Homes Castellón, S.L. y a la empresa Inseryal los lotes 1 y 2, respectivamente, de las parcelas de la EVHA para la construcción de estos pisos mediante permuta de obra futura en Castelló y 21 pasarán a formar parte del parque público autonómico.

El lote 1 ha sido adjudicado a Clover Homes Castellón, que prevé la construcción de 40 viviendas, de las que seis se entregarán a la Generalitat en concepto de permuta. Se plantean tres tipologías de vivienda de uno, dos y tres dormitorios, según tamaño y distribución y casi todas disponen de balcones o terrazas.

Por lo que respecta al lote 2, Inseryal, S.L. construirá 83 viviendas, con sus respectivos garajes y trasteros. En este caso, la empresa pondrá a disposición de la Generalitat 15 viviendas.

El proyecto incorpora zonas comunitarias con piscina, espacios sociales, área infantil, aparcabicis y huerto en cubierta. Todas las viviendas cuentan con terrazas corridas y se plantean tres tipologías de vivienda de uno, dos y tres dormitorios.