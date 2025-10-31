Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así serán las 123 viviendas de alquiler barato que se construirán en el PAU Censal de Castelló

El Ayuntamiento ha dado luz verde a la construcción de estos pisos en dos solares de esta zona

Imagen del espacio canino del PAU Censal que tendrá que ser trasladado ya que se encuentra en una de las parcelas que acogerá las nuevas viviendas.

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló dio ayer luz verde a la licencia para la construcción de un total de 123 viviendas de alquiler barato y de protección pública en dos parcelas de la calle Rio Llobregat del PAU Censal y cuyo plazo de ejecución es de 36 meses, según han explicado fuentes de la Entitat Valenciana de l'Habitatge (EVHA).

La Generalitat adjudicó a la empresa Clover Homes Castellón, S.L. y a la empresa Inseryal los lotes 1 y 2, respectivamente, de las parcelas de la EVHA para la construcción de estos pisos mediante permuta de obra futura en Castelló y 21 pasarán a formar parte del parque público autonómico.

El lote 1 ha sido adjudicado a Clover Homes Castellón, que prevé la construcción de 40 viviendas, de las que seis se entregarán a la Generalitat en concepto de permuta. Se plantean tres tipologías de vivienda de uno, dos y tres dormitorios, según tamaño y distribución y casi todas disponen de balcones o terrazas.

Por lo que respecta al lote 2, Inseryal, S.L. construirá 83 viviendas, con sus respectivos garajes y trasteros. En este caso, la empresa pondrá a disposición de la Generalitat 15 viviendas.

El proyecto incorpora zonas comunitarias con piscina, espacios sociales, área infantil, aparcabicis y huerto en cubierta. Todas las viviendas cuentan con terrazas corridas y se plantean tres tipologías de vivienda de uno, dos y tres dormitorios.

