Más de 77.000 hogares de Castelló ya tienen contadores inteligentes de agua

Más de 77.000 hogares de la capital de la Plana cuentan ya con contadores inteligentes. De este modo, se ha alcanzado el 75% de implantación de este tipo de dispositivos, según ha informado el Ayuntamiento de Castelló en un comunicado.

En concreto, en la capital de la Plana funcionan 77.339 dispositivos con telelectura sobre un parque total de 101.665 contadores gracias a la iniciativa del Ayuntamiento y de Facsa. En este sentido, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, aseveró que «la implantación de esta tecnología, clave para avanzar en la eficiencia de la gestión del servicio, se ha visto acelerada por el proyecto Digitalización del uso urbano del agua». La iniciativa que cuenta con fondos europeos Next Generation a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), enfocado a la digitalización del ciclo integral del agua.

Más de 15.000 en un año

El objetivo del proyecto es transformar la gestión del agua de la capital de la Plana, utilizando herramientas de digitalización como sensores IoT, inteligencia artificial y big data. Por eso, en el marco de este proyecto, solo en 2025 se han instalado 15.965 nuevos equipos de telelectura. La munícipe explicó las ventajas de la digitalización:«Nos hace ser más eficientes, nos ayuda a detectar, por ejemplo, dónde tenemos una fuga y actuar a tiempo».

Las ventajas

Estos contadores inteligentes ofrecen a la ciudadanía información más precisa y en tiempo real sobre su consumo de agua. De este modo, los castellonenses pueden consultar su consumo al instante a través de la plataforma eOficina, recibir avisos ante posibles fugas o consumos anómalos, favoreciendo un uso más responsable.

Otra de las ventajas de la telelectura es que permite eliminar la factura estimada, basándola en el consumo real y preciso del usuario.

Desde el punto de vista de la gestión, la información generada en tiempo real permite a sus gestores una mejor planificación de la demanda y de la capacidad de respuesta ante anomalías en la red o contextos complejos como episodios de sequía y un mejor rendimiento de las infraestructuras.

Proyecto pionero

El PERTE del agua es un proyecto pionero a nivel nacional, dotado con cerca de 6 millones de euros de fondos europeos, que contempla todas fases del ciclo del agua, de modo que se digitalizarán todos los procesos desde el abastecimiento del agua potable, los sistemas de saneamiento, siguiendo por la gestión y transparencia de la gestión del suministro. La primera edil también ha insistido en hacer un uso responsable del agua. «Hay que seguir concienciando a la ciudadanía a la hora de preservar un recurso tan preciado», aseveró. También se están instalando de sensores multiparamétricos, entre otras iniciativas, como el uso de inteligencia artificial para la detección predictiva de fugas y la monitorización avanzada de acuíferos