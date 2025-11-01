Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Honors i tributs en la benvinguda a Victoria Arcos, Na Violant 2026

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta rep a les seues ambaixadores per a la Magdalena 2026, la reina magiar i les seues dones de companya, en una cerimònia amb l’entrega de les insígnies d’or als socis

Benvinguda a Victoria Arcos, Na Violant 2026 / Toni Losas

Cristina Garcia

Nit d’espases en alt, sopar d’etiqueta i vestits llargs a Castelló per a rebre protocolàriament amb honors a la jove que representarà a la reina magiar i màxima ambaixadora de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Na Violant d’Hongria, a les festes de la Magdalena 2026, Victoria Arcos Vicente, i a la seua cort. Unes dones de companya encapçalades per Ainhoa Barraza Serra, que representa a Na Rama; Natalia Usó Prieto, a Na Provençala; Claudia Ortiz de Zayas, a Na Dolça; Rosa Ribes Vilarroig, a N’Ermengarda; Michelle Valverde Puig, a Na Eva; i Itziar Ripollés Paléz, a Na Margarida.

Una vetllada als salons de l’hotel Intelier Rosa que va viure moments emocionants amb la presència de la reina de les festes de Castelló, Clara Sanz;acompanyada de la regidora de Festes, Noelia Selma;i el president de la Junta de Festes, Raúl Collazos;i el regidor d’Economia, JuanCarlos Redondo, que aquest any és Guillem de Montrodó, entre altres personalitats, com Na Violant 2020, Lala Canella; fins a 130 convidats.

Adéu a la cort 2025

I una festa en que, a més, es va acomiadar a Na Violant 2025, Marta Mateu; i les seues dones, Andrea Naches, Na Provençala; Cristina Álvarez, Na Dolça; Mireia Muñoz, Na Rama; Natalia Flores, Na Margarida; Raquel Naches, Na Eva; i Rebeca Barberán, N’Ermengarda. Una cita plena de glamur en l’agenda festera on es donen la ma les dos corts i on conflueix la representación del Capítol Permanent, la Milícia Templària, l’Esquadra d’Honor, Desperta-Ferro i l’Ordre Bellatora.

La Germandat va imposar anit la insígnia d’or als socis que compleixen aquest any les seues noces d’or a l’ens vinculat, 50 anys de lleialtat i honors, de venerar els sants patrons, Sant Jaume, Sant Cristòfol i la Mare de Déu del Lledó. L’arreplegaren Vicent Celades, Carlos del Río, Vicente del Río, Chema Prades i Héctor Prades, actual prohom, que la va recollir, emocionat, de mans de son pare, Joan Prades, que el va fer soci quan apenes tenia 3 anys.

A més, la Germandat va entregar la distinció com a Penó de la Conquesta al Real Casino Antic, que va recollir el seu president, Francisco Jáuregui, tancant la nit al crit de Fadrell!.

