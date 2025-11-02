La Coordinadora Feminista de Castelló no participará en los actos del Ayuntamiento con motivo del 25-N

La Coordinadora Feminista de Castelló ha anunciado que sus integrantes no participarán en las actividades programadas por el Ayuntamiento con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Las representantes del colectivo explican que "no queremos ser colaboradoras necesarias de tanta hipocresía", al considerar que la alcaldesa, Begoña Carrasco, muestra una falta de sensibilidad y compromiso con el feminismo, después de rechazar en el pleno la moción conjunta de los partidos de izquierda en defensa de los derechos de las mujeres, la cual había sido consensuada con ellas.

Críticas a la gestión municipal y a Vox

La Coordinadora añade que las competencias en materia de protección de las mujeres víctimas de violencia de género "están en manos de un concejal negacionista", en referencia al portavoz de Vox, Antonio Ortolá, "que habla de violencia intrafamiliar como si el machismo no existiera".

Según el colectivo, esta situación ha provocado que "el pasado verano los efectivos destinados a esta protección hayan estado bajo mínimos".

Además, reclaman la protección de las mujeres que, haciendo uso de sus derechos legales, quieren interrumpir voluntariamente el embarazo, mientras —afirman— "hay grupos que consienten el acoso a las puertas de los centros" donde se realizan este tipo de intervenciones.

Críticas al apoyo a Mazón y a los recortes

El comunicado también acusa a la alcaldesa de "situarse al lado de Carlos Mazón, aplaudiendo su actuación negligente ante la dana que arrasó la provincia de Valencia hace un año", y le atribuyen un "respaldo a los recortes y ataques contra las mujeres".

Como ejemplo, citan la eliminación de la Comisión de Igualdad en Les Corts y "el rechazo de la alcaldesa a cualquier propuesta que el feminismo presenta en los plenos".

Asimismo, el colectivo afirma que "no piensan renunciar a la demanda de la Casa de les Dones" y exigen "la renovación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, que lleva más de dos años parado".

Movilización el 25 de noviembre

En cuanto a las actividades del próximo 25 de noviembre, la Coordinadora Feminista anuncia que "ese día saldremos a las calles junto a la sociedad civil y muchas otras asociaciones, para gritar alto y claro que el machismo mata y que la violencia institucional es culpable indirecta de estas muertes".