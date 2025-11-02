Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican

Empresas internacionales han mostrado su interés por instalarse en Castelló. Pero, ¿dónde tienen pensado abrir sus puertas, cuándo, a qué se dedican?

El proyecto de desarrollo industrial que ocupará 1,7 millones de metros cuadrados (el más grande de todo el Arco Mediterráneo) en la zona al polígono del Serrallo y junto a la CS-22 y la N-225 en el Grau --Logistics--, avanza con el interés de instalarse en esa zona cuatro empresas internacionales que se suman a bp e Ignis. Se trata de dos firmas chinas (una de ellas es una compañía auxiliar de Volkswagen), una japonesa y otra alemana, según ha podido saber el periódico Mediterráneo.

Todas ellas pertenecen a los sectores energético y logístico y, en el caso de materializar el interés mostrado ante el Ayuntamiento de Castelló, podrán ocupar una o más parcelas. Eso sí, como mínimo, cada solar medirá 50.000 metros cuadrados.

En estos momentos, los trámites se dividen entre los que está realizando y puliendo el consistorio y el que ya está realizando la Conselleria de Infraestructuras a través de la dirección general de Urbanismo. En este sentido, el Ayuntamiento ya ha remitido a la esta administración autonómica el documento medioambiental para obtener la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE) necesaria para poder comenzar los trabajos, previstos para el año que viene.

El proceso en marcha también recoge la forma de la obtención de los terrenos. Los propietarios de los mismos tendrán que elegir si adherirse al programa urbanístico y asumir las cuotas de urbanización que serán elevadas o vender al agente urbanizador al que se le adjudique el proyecto. Seguidamente, este agente venderá el terreno, ya totalmente reparcelado, a las empresas interesadas para que se puedan instalar.

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, destacó que desde el consistorio «estamos trabajando en lo que será el desarrollo de suelo industrial más importante de la historia de Castellón y convertirá a la ciudad en un referente tanto a nivel nacional como internacional». «Estas empresas generarán empleo, que es la mejor política social para las familias y se refuerza la capitalidad de Castellón siendo polo de atracción económica», prosiguió el concejal Toledo.

Esta nueva plataforma logística e industrial en el polígono del Serrallo contará también con la futura estación intermodal que se inserta precisamente en esta nueva zona y que permitirá la conexión por carretera, por tren y por el puerto.