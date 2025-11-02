Magdalena 2026: el Cabaret Sensal ompli de lluentons la gala de Raquel i Victoria al Palau
Espectacular presentació de la madrina, Raquel Guillén; i de la madrina infantil, Victoria Fabregat
En un Palau de la Festa convertit en un cabaret, un lloc on la música sona, els records ballen, els riures es guarden i l’alegria es vesteix de lluentons, la gaiata 13 Sensal va brindar per les seues màximes representants per a les festes de la Magdalena 2026, les padrines Raquel Guillén i Victoria Fabregat, sota la presidència d’Andrea Leva. Una comissió que va ballar des del principi fins al final en un ambient on la màgia i els records es van entrellaçar amb les emocions compartides i els somnis complits.
Una festa que va començar amb l’entrada del portaestendarts, Rafael Leva, seguit de les col·laboradores, Carmen Vicente i Alexia González. I, entre aplaudiments, per al seu comiat, les madrines de Sensal per al curs fester 2025, Nayra Luque i Esther López.
Dames d'honor
Les noves veus, les noves mirades, i batecs de la gaiata 13 van anar pujant a l’escenari amb les dames d’honor, Irene Serrano, acompanyada d’Óscar Espinosa; Carla Tauste, amb Nilonás Gas; Paula Muñoz, amb Arcadi Babiloni; Andrea Chippirraz, amb Héctor Mila; i encapçalant la comissió més menuda, Paula Rodríguez, Lledó Babiloni, Sofía Martínez, Claudia Martínez i Helena Azcona.
Un escenari ple de vedets de la festa plena castellonera, amb el teló que puja i baixa per a deixar clar que les veritables protagonistes i estreles de la gala foren les madrines, Raquel i Victoria, que van rebre la simbòlica banda de mans de la presidenta.
Proposta molt teatral
I entre bambolines, la història del Cabaret Sensal, narrada per una jove que recordà número a número la història familiar des de la creació del teatre per part de la seua àvia, amb un espectacle de burlesque que va incloure grans èxits cinematogràfics com si es tractara de Moulin Rouge. Una festa a ritme de cabaret fester.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- El Ayuntamiento de Castelló anuncia medidas cara a la alerta naranja
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló
- La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes