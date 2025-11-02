El nuevo 'trenet' de dinamización comercial de Castelló seduce a 60 participantes

El Patronato de Turismo de Castelló ha celebrado la primera salida del tren turístico dirigida al turismo senior, en colaboración con la asociación Morvedre Renascitur. Más de 60 personas mayores han participado en esta jornada inaugural, que ha combinado patrimonio, ocio, hostelería y comercio local dentro de la Ruta Shopping, un recorrido por el centro urbano que se repetirá varios días a la semana a partir de ahora.

Turismo adaptado y dinamización económica

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que esta primera experiencia "confirma el acierto de apostar por un turismo adaptado a nuestros mayores, un público que valora la comodidad, la cultura y la cercanía".

Según Miralles, "esta colaboración público-privada permite ofrecer una alternativa de calidad que beneficia directamente a los comercios y restaurantes de la ciudad, al tiempo que contribuye a la desestacionalización del turismo en Castellón".

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de un recorrido completo a bordo del tren turístico, que incluyó paradas en algunos de los principales enclaves del centro de la ciudad: plaza de la Hierba, calle Colón, plaza Cardona Vives, calle Gobernador, plaza Borrull, calle Escultor Viciano, calle Ruiz Zorrilla, calle Enmedio y avenida Rey Don Jaime, entre otros puntos.

En una de las paradas intermedias, los visitantes pudieron realizar compras en los comercios locales y disfrutar de la oferta gastronómica, contribuyendo así a la dinamización económica del centro urbano.

Castellón, nuevo destino

La asociación Morvedre Renascitur, especializada en el diseño de experiencias turísticas para personas mayores y colectivos, ha incorporado Castellón a su programación regular de destinos tras el éxito de esta primera salida.

De este modo, varios grupos de turistas senior visitarán la ciudad a lo largo de la semana para disfrutar de la experiencia a bordo del tren turístico y conocer la oferta cultural, comercial y gastronómica que ofrece Castellón.

La concejal de Turismo ha subrayado que "el tren turístico se consolida como una herramienta de promoción estable para la ciudad y como un atractivo que complementa la oferta cultural y patrimonial de Castellón".

Miralles ha añadido que "seguiremos trabajando para que Castellón sea un destino vivo los 365 días del año, capaz de ofrecer experiencias diversas a diferentes perfiles de visitantes y generar un impacto positivo en nuestra economía local".

Motor de comercio local

Por su parte, el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado que "esta primera ruta ha puesto de manifiesto el potencial del turismo senior como motor económico para los comercios del centro".

Vidal ha señalado que "la colaboración entre las áreas de Comercio y Turismo demuestra una visión conjunta del Ayuntamiento, orientada a fortalecer el tejido comercial y promover un turismo sostenible y de cercanía".

El tren turístico de Castellón continúa así su trayectoria de crecimiento como herramienta de promoción urbana. Tras el éxito de las rutas desarrolladas durante la Magdalena, el verano en el Grau y la reciente Ruta de la Cerámica, la nueva Ruta Shopping para turismo senior se consolida como una propuesta estable que unirá patrimonio, ocio y consumo local durante todo el año.