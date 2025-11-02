El PP i Compromís en el Ayuntamiento de Castelló coinciden de opinión por una joya de la naturaleza

Una formación lidera el equipo de gobierno local de Castelló y la otra se encuentra en la oposición. En los plenos y declaraciones públicas suelen mantener posturas opuestas en materia de política lingüística, gestión municipal y otros asuntos de la vida cotidiana. Sin embargo, el PP y Compromís en la capital de la Plana han coincidido, el mismo día, en su preocupación por la falta de vigilancia en las Islas Columbretes, un asunto que cada vez ocupa más titulares.

Preocupación por la falta de vigilancia

El problema radica en la reducción de efectivos en la reserva marina, que forma parte del término municipal de Castelló. La alcaldesa, Begoña Carrasco, advirtió que "la reducción de la vigilancia que ha aplicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podría estar teniendo ya consecuencias negativas en la reserva marina y parque natural".

Imagen de las islas Columbretes. / Mediterráneo

La primera edila explicó que la "decisión del Ministerio de reducir en un 50% el personal dedicado a la vigilancia de la Reserva Marina de las Islas Columbretes hace que durante 15 días al mes no cuente con protección por parte de los guardas". Carrasco mantuvo una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, para abordar este asunto.

Defensa del patrimonio natural

Para la alcaldesa, “las Columbretes merecen contar con la vigilancia y protección necesaria para preservar este tesoro natural de Castellón”. De lo contrario, señaló, “estaremos poniendo en riesgo una joya natural como nuestras islas por la inacción del Gobierno de España”.

Carrasco manifestó su preocupación "por las noticias que advierten de las primeras amenazas a la biodiversidad, con embarcaciones de mayor tamaño del permitido fondeadas en plena reserva", y alertó de que "la ausencia de vigilancia puede atraer a pescadores furtivos, con consecuencias inimaginables para la flora y fauna marina". Además, apuntó que “si se confirma esta afectación, podrían restringirse las visitas a Columbretes tal y como las conocemos hoy”.

Petición de coordinación institucional

La alcaldesa recordó que “el Ayuntamiento de Castellón aprobó en septiembre una declaración institucional en defensa de las Islas Columbretes” y remarcó la importancia de “aunar esfuerzos entre diferentes administraciones en defensa de nuestras islas, a través del diálogo y el sentido común”.

Encuentro entre la alcaldesa de Castelló y el presidente de la Autoridad Portuaria. / Mediterráneo

Carrasco instó a que “se suspendan de inmediato los recortes que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está aplicando en la reserva marina”, asegurando que “ese es nuestro objetivo y no vamos a dejar de trabajar para lograrlo”.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, subrayó la necesidad de “unir fuerzas entre todas las administraciones para preservar las Columbretes como patrimonio de la provincia”. Añadió que “debemos poner por encima de todo la protección de las Columbretes para el disfrute de todos los castellonenses”.

Compromís reclama soluciones y critica la inacción

Desde Compromís, coinciden con el PP en la necesidad de recuperar el personal de vigilancia, aunque introducen matices. En primer lugar, afirman que "la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reducir a la mitad los turnos de vigilancia —con solo dos trabajadores activos y quince días de cobertura al mes— ha dejado el paraje más expuesto que nunca", y advierten que “ya se han registrado actividades no permitidas en la zona”.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, aseguró que “los peores presagios se han hecho realidad” tras la decisión del Gobierno español de reducir el personal técnico encargado de la protección del enclave, y advirtió que “el paraje ha quedado desprotegido ante actividades ilegales que ponen en riesgo un espacio único”.

Compromís recordó que tanto la Diputación de Castellón como el Ayuntamiento aprobaron por unanimidad una declaración institucional impulsada por la coalición para exigir la protección de las Columbretes e instar al Gobierno central a mantener la vigilancia diaria del paraje. “Lo que advertimos ya está ocurriendo”, remarcaron.

Crítica a la Generalitat y llamada a la acción

La formación valencianista también criticó a la Generalitat por su "pasividad", al mantener "vacantes desde hace dos años las direcciones de los principales parques naturales de Castellón" y por "trabajar para modificar la normativa que regula estos cargos".

“El Gobierno de la Generalitat no cubre las plazas de los directores de los parques naturales de Castellón, ni del Desert de les Palmes ni de las Columbretes, y además pretende rebajar los criterios para nombrar a dedo a quienes considere, en lugar de a profesionales con méritos y capacidades”, señaló Garcia.

Compromís considera que “es gravísimo y una muy mala noticia para Castellón” que no haya nadie con capacidad ni voluntad para garantizar la protección que antes existía en las islas.

La coalición recordó que ya registró este verano varias preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir medidas de protección y revertir los recortes, reclamando tanto al Gobierno de España como a la Generalitat Valenciana que restablezcan los equipos técnicos y científicos que garantizan la conservación de las Islas Columbretes, uno de los tesoros naturales más valiosos del territorio.