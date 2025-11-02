Príncipes y princesas del universo Disney y divertidos talleres cierran un Fantasy Fest 2025 de masiva participación

La gran respuesta de participación de los castellonenses ha sido la nota dominante durante dos días en la zona lúdica del Puerto de Castellón con motivo del Fantasy Fest 2025, un evento organizado por el Ayuntamiento de Castellón y PortCastelló y concebido para asegurar diversión y entretenimiento en familia en torno a los universos de los superhéroes y la fantasía en el mundo del cine, la literatura y el cómic. El Muelle de Costa y el edificio Moruno han sido el doble epicentro de unas jornadas en las que la ilusión de los pequeños y la complicidad de los mayores ha girado en torno a superhéroes y superheroínas y que en su jornada final, hoy domingo, ha contado con el protagonismo indiscutible de princesas y príncipes del mundo Disney y de otros universos de ficción cinematográfica, desde Elsa o Flynn hasta la Bella y la Bestia, pasando por Rapunzel o Élphaba, del musical Wicked.

Al hacer balance del encuentro, Ester Giner, teniente alcalde del Grao, se ha congratulado porque “seguimos dando motivos para venir al Grao, con eventos como éste y de la mano de la Autoridad Portuaria. Jornadas de diversión que despiertan el interés y la curiosidad de grandes y pequeños en un fin de semana festivo que ha sido un éxito, llenando de vida el Grao. Una dinamización de la oferta cultural con la que buscamos impulsar el comercio y la hostelería local. El Grao está más vivo que nunca y vamos a seguir programando actividades que lo sigan poniendo de moda”.

La jornada del pasado sábado se completó con la entrega de premios del concurso de Cosplay. Axel, con el personaje de Demogorgon de Stranger Things, se alzó con el máximo galardón, mientras Elena conseguía el segundo con Gamora de Guardianes de la Galaxia y Maggie lograba el tercero con Maggie (de la saga Harry Potter). Los premios consistieron en vales de 200, 100 y 50€ respectivamente, para compras en el mercadillo fantástico del evento.

Hoy domingo, la mañana ha comenzado con la apertura de la zona Gaming y del mercadillo, así como de exposiciones temáticas, y con la puesta en marcha de talleres de pintacaras, tatuajes, globoflexia, chapas y manualidades. Como en la primera jornada, muchos han aprovechado para aprender a manejar un sable de luz con LudoSport Levante, mientras Pablo Pallarés y Xavi Verdoy han firmado libros en el estand de la Librería Argot. Junto a los juegos deportivos fantásticos, se ha desarrollado el torneo de One Piece TCG Fantasy Fest, con maquetas de madera artesanales como galardones. Asimismo, la exposición del universo Star Wars en el edificio Moruno ha vuelto a atraer a muchos visitantes, que también han podido disfrutar de actividades con los Cazafantasmas, descubriendo sus herramientas y pintando con los protagonistas de las películas.

No obstante, una estrella indiscutible de la última mañana del festival han sido las princesas y príncipes de cine, procedentes del universo Disney, que han compartido protagonismo con un photocall especial con Naga Mermaid, una sirena fantástica. Al mediodía, la diversión ha alcanzado su momento álgido con una actuación musical con las princesas y príncipes, así como con personajes de película. Ha sido el mejor colofón de la edición 2025 del encuentro más fantástico en el Grao de Castellón.