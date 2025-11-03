El estado de todas y cada una de las calles con obras de las 'bajas emisiones' en Castelló

Castelló sigue avanzando con las obras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en las calles del centro de la ciudad. Así lo ha indicado este lunes el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, quien ha destacado que ya han sido recepcionadas las calles de la ZBE I; Herrero, Asensi, San Francisco y San Vicente.

Unos trabajos que, al estar subvencionados con fondos de la Unión Europea (UE), tienen que estar finalizados antes de terminar este año

Toledo ha subrayado que “desde las áreas de Urbanismo e Infraestructuras, conjuntamente con la de Movilidad y Policía Local, cada semana evaluamos los avances de las obras de la Zona de Bajas Emisiones que concluirán el próximo mes de diciembre. Unos trabajos que están avanzando bajo lo previsto y que permitirán que Castellón sea una ciudad más paseable, más accesible, así como más verde y sostenible, cumpliendo con los parámetros que marca Europa para ciudades de más de 50.000 habitantes”, ha afirmado Toledo.

Así, el edil ha indicado que en la calle Fola, la acera sur está terminada, la semana pasada concluyeron las labores de instalación del sistema de riego por goteo, para proceder a la instalación de las plantaciones en los próximos días. Por otra parte, esta semana se procederá a la colocación del adoquín en la acera norte.

En Amadeo I también se está instalando el riego por goteo, la semana pasada se procedió a la instalación de la señalización horizontal que faltaba en el tramo entre el parking y la calle San Vicente. De este modo, en los próximos días se procederá a la instalación de las plantaciones.

En la calle Echegaray se está colocando el adoquín de la acera sur, el tramo entre la avenida del Rey y Trullols que está previsto finalice entre hoy y mañana. Esta semana se procederá a la instalación del riego y las plantaciones. Asimismo sucede en otras calles como es el caso de la calle Rosell donde también está el sistema de riego instalado y en los próximos días darán comienzo las labores de instalación de vegetación así como del mobiliario urbano, de la misma forma que en la calle Pedro Aliaga.

En la calle Trullols se colocó el adoquín que da al centro de salud así como también se ha instalado el riego y se está pendiente de comenzar con la jardinería y la instalación del mobiliario. Está previsto la próxima semana se proceda con la demolición de la acera este, ya que la acera oeste fue demolida la semana pasada y esta semana se colocó el adoquín.

Por su parte la calle Germanías está finalizada y la calle Vilaroig se está trabajando delante del Mercado de San Antonio. Concretamente los encintados están hechos y la semana que viene van a comenzar los trabajos de colocación del adoquín.

En la calle Dolores la acera norte ya está terminada con el adoquín colocado y ahora se está trabajando en la colocación del adoquín de la acera sur, junto con los dos imbornales que están situados en Pintor Castell, para así poder proceder a hormigonar.

En la plaza Notario Mas, se está colocando la rigola para proceder a la instalación del hormigón impreso y hormigonar la zona interior, para procede a la colocación del adoquín y hacer los dos imbornales de Pintor Castell.

En la calle Maestrazgo la semana pasada se colocó en la acera sur el adoquín y esta semana y esta semana se procederá a la demolición de la acera norte y la creación de los imbornales.

Párking del antiguo mercado del lunes

Se está haciendo la excavación de la zona verde grande que queda contra la ronda, de modo que quedará preparado para la semana que viene para colocar el pavimento hidráulico. La ampliación de la acera de Obispo Salinas y de Poeta Artola se están haciendo las cimentaciones de las farolas que quedan por instalar. Y en el edificio ya se está muestreando el exterior para dejarlo todo preparado y colocar el porcelánico.

Hay que recordar que el parking estará cerrado hasta el fin de la obra, no obstante los vehículos podrán estacionar en el Recinto de Ferias y Mercados REFEYME, siempre y cuando, por la realización de algún evento, no esté disponible de forma puntual.