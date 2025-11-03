Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Ya has comprado tu bono comercial en Castelló? Atención porque hay novedades

Se pueden utilizar en los establecimientos participantes en esta campaña del 3 al 24 de este mes

Unos vecinos realizan unas compras en un comercio de Castelló.

Unos vecinos realizan unas compras en un comercio de Castelló. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

¿Ya has comprado tu bono comercial dentro de la campaña Abonem Castelló que comienza este lunes? Pues atento porque ya hay novedades.

El Ayuntamiento de la capital de la Plana presentó esta iniciativa la semana pasada con el fin de dinamizar las ventas en los comercios de proximidad de la capital castellonense. Los interesados pueden adquirir bonos de 10, 25, 50 y 100 euros que luego en los comercios tendrán el doble de su valor para gastar.

Carrasco y Vidal en la presentación de la campaña, la semana pasada.

Carrasco y Vidal en la presentación de la campaña, la semana pasada. / Mediterráneo

Este año, la inversión municipal es de 800.000 euros frente a los 500.000 de anteriores campañas.

Noticias relacionadas y más

Este lunes a las 10.00 horas se han puesto a la venta la mitad de esta cantidad, 400.000 euros, y en poco más de una hora se han agotado todos. No obstante, este año, como novedad, también se abrirá un segundo plazo a las 16.00 horas con otros 400.000 euros. Así que, los vecinos interesados que no hayan comprado un descuento, lo podrán hacer a primera hora de la tarde.

