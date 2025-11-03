¿Ya has comprado tu bono comercial en Castelló? Atención porque hay novedades

¿Ya has comprado tu bono comercial dentro de la campaña Abonem Castelló que comienza este lunes? Pues atento porque ya hay novedades.

El Ayuntamiento de la capital de la Plana presentó esta iniciativa la semana pasada con el fin de dinamizar las ventas en los comercios de proximidad de la capital castellonense. Los interesados pueden adquirir bonos de 10, 25, 50 y 100 euros que luego en los comercios tendrán el doble de su valor para gastar.

Carrasco y Vidal en la presentación de la campaña, la semana pasada. / Mediterráneo

Este año, la inversión municipal es de 800.000 euros frente a los 500.000 de anteriores campañas.

Este lunes a las 10.00 horas se han puesto a la venta la mitad de esta cantidad, 400.000 euros, y en poco más de una hora se han agotado todos. No obstante, este año, como novedad, también se abrirá un segundo plazo a las 16.00 horas con otros 400.000 euros. Así que, los vecinos interesados que no hayan comprado un descuento, lo podrán hacer a primera hora de la tarde.