Violencia machista
Compromís critica a Carrasco per "impedir la declaració del 25N"
La formació creu que l'Ajuntament dona passos enrere en la lluita feminista
El grup municipal de Compromís per Castelló ha criticat que el govern local format per Partit Popular i Vox ha impedit l’aprovació de la declaració institucional per al 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, en la passada Junta de Portaveus. Com alerta la coalició, la negativa de Vox i la complicitat per part del PP han paralitzat el text de rebuig a la violència masclista que tradicionalment es duia a terme.
Davant aquest bloqueig, Compromís va defensar la seua pròpia declaració sobre el 25N, que reafirma el compromís en la lluita contra la violència masclista i reclama la reactivació immediata del II Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, així com un Pla Integral contra les Violències Sexuals. Alhora, la coalició insta que l’Ajuntament de Castelló incorpore la perspectiva de gènere en tot el pressupost municipal, impulse polítiques públiques i educatives per a la igualtat i actue com una institució valenta davant la violència masclista.
“El masclisme mata, però el silenci institucional també. No podem tolerar que l’Ajuntament de Castelló done passos enrere en la lluita feminista per la covardia política del PP i el negacionisme de Vox”, ha manifestat la regidora de Compromís, Vera Bou.
Bou ha recordat també que, gràcies a una moció de Compromís aprovada l’any passat, es va acordar que abans de la sessió ordinària de novembre es llegiren els noms de totes les dones assassinades per violència masclista i dels xiquets i xiquetes víctimes de violència vicària. Una mesura proposada per la formació en coordinació amb la Coordinadora Feminista, amb l’objectiu d’oferir visibilitat i reconeixement a cada víctima.
“Fa un any vam aconseguir que Castelló tinguera un gest valent i digne, un acte de memòria i reparació simbòlica. Hui, eixa sensibilitat s’ha perdut. El PP i Vox han decidit callar davant una violència que cada dia destrossa famílies, i aquest silenci és també violència institucional”, ha afegit Bou.
Retallades i censura en igualtat
Compromís ha denunciat que, sota la coberta d’una aparent neutralitat, el govern municipal ha buidat de contingut les polítiques d’igualtat, ha retallat recursos i ha censurat campanyes feministes. Paral·lelament, acusen que a escala autonòmica el Consell ha introduït retallades en sanitat, educació i serveis socials, sectors que afecten de forma especial les dones.
“El feminisme no és una bandera ideològica, és una qüestió de drets humans i de democràcia. Qui el nega o el silencia, està avalant la desigualtat i la violència”, ha conclòs Bou.
A més, la Coordinadora Feminista de Castelló ha anunciat que no participarà en els actes institucions de l’Ajuntament de Castelló amb motiu del 25N, com a mostra de denúncia per la “falta de compromís real” del govern local.
Davant d’això, Compromís anima la ciutadania a sumar-se a la manifestació del 25 de novembre convocada per la Coordinadora Feminista, i reafirma el seu compromís per continuar defensant al plenari totes les iniciatives necessàries per fer de Castelló una ciutat lliure de violència masclista, més justa i més igualitària.
