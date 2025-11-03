PortCastelló vive un Fantasy Fest de récord

La zona lúdica de PortCastelló ha vuelto a consolidarse este fin de semana como epicentro del ocio en la ciudad de Castelló y centro de todas las miradas con la celebración del festival familiar Fantasy Fest.

Las imágenes del Fantasy Fest en Castelló /

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que “el éxito de participación en el festival ha hecho que la zona lúdica del puerto haya proyectado su mejor versión con actividades y eventos que dinamizan la oferta cultural y la convierten el entorno portuario en referente de ocio para los castellonenses”. “El récord de afluencia ha evidenciado que el Grao está más vivo que nunca y que está dando sus frutos la política de integración puerto – ciudad impulsada en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón para dinamizar la oferta cultural del muelle de Costa, así como el entorno de la Plaza del Mar y del edificio Moruno”.

Ibáñez ha asegurado: “Vamos a seguir trabajando en la misma dirección” y, al respecto, ha avanzado que “ya estamos ultimando, junto con el ayuntamiento, al igual que el año pasado, en la programación navideña con iniciativas que realcen la oferta y revitalicen la zona, para dar cumplimiento a nuestro compromiso de abrir el puerto a la ciudadanía”.

Las mejores imágenes de la segunda jornada del Fantasy Fest / Mediterráneo

Así, ha recordado: “La dinamización de la oferta cultural en la fachada marítima no es un hecho aislado, sino que viene acompañado de proyectos y actuaciones que materializan la apuesta de esta Autoridad Portuaria por transformar y embellecer el frente marítimo”. Este es caso de dos obras recientemente acometidas como la remodelación de la fuente del Moruno o la culminación de la rehabilitación de la fuente del Centenario, tras años en desuso.

Balance

Fantasy Fest cerró este domingo al mediodía una edición con éxito de participación. Este encuentro familiar y de carácter gratuito, dirigido a todos los públicos ha cumplido con sus expectativas de garantizar la diversión y el entretenimiento en familia en torno al universo de los superhéroes y la fantasía en el mundo del cine, la literatura y el cómic.

La gran respuesta de los castellonenses ha sido la nota dominante durante el sábado y el domingo en la zona lúdica del puerto de Castelló. El muelle de Costa y el entorno del edificio Moruno han sido el doble epicentro de unas jornadas en las que ha primado la ilusión de los pequeños y la complicidad de los mayores en torno a superhéroes y superheroínas, princesas y príncipes de Disney y de otros universos de ficción cinematográfica.

Cabe destacar también otras actividades del cartel que han atraído a multitud de personas como un concurso de Cosplay, mercadillo fantástico, zona Gaming, exposiciones temáticas como la de Star Wars, talleres de pintacaras, tatuajes, globoflexia, chapas y manualidades.