El PSPV denuncia l'abandó del parc Ribalta: brutícia i bancs ceràmics trencats
Els socialistes afirmen que l'Ajuntament "només es preocupa de tindre neta la plaça Major"
El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Castelló ha denunciat l'“estat d'abandó” del Parc Ribalta, “un dels principals pulmons verds de la ciutat, on la brutícia i la deterioració del mobiliari urbà és una realitat que veuen tots els dies els veïns i veïnes”.
Mary Carmen Ribera, regidora del PSPV, assenyala: “Tenim un nou exemple de la deixadesa de l'alcaldessa, la senyora Begoña Carrasco, que només es preocupa de tindre neta la plaça Major, però que és incapaç de mantindre en condicions la resta de la ciutat, on són contínues les queixes veïnals”.
Al marge de la brutícia, present en l'andana principal i en la resta de zones de passeig, un dels principals problemes es concentra en gran part dels 15 bancs ceràmics repartits per tot el parc, “amb taulells trencats en alguns d'ells sense que ningú a l'ajuntament es vulga donar per assabentat”, assenyala Ribera.
BIC
El Parc Ribalta de Castelló té categoria de Bé d'Interés Cultural des de l'any 1981. Entre 1927 i 1931 es van fabricar i van instal·lar 11 bancs del passeig, realitzats la major part d'ells per la fàbrica de taulells J. B. Segarra Bernat, l'empresa més puixant en l'època. Més tard, sense data concreta, es van alçar 2 més.
En 2002, a causa de la deterioració de tots ells, van ser reemplaçats per reproduccions exactes, traslladant-se els antics bancs al Museu del Taulell d'Onda, excepte un que va ser depositat en el Museu de Belles Arts de Castelló. Eixe mateix any es van realitzar dos moderns bancs ceràmics, per la qual cosa la llista actual s'eleva a 15.
Mary Carmen Ribera ha aconsellat a l'alcaldessa “que isca del palau i es faça un volt pel parc, i veurà en quina situació es troba tant el mobiliari urbà com el sòl, foradat en l'andana principal, ple de brutícia i amb bancs trencats”.
